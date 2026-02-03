Fiume o morte! lani najbolj gledan film v Kinodvoru

V Kinodvoru so v minulem letu dosegli drugi najboljši rezultat po številu prodanih vstopnic v zgodovini mestnega kina. Na 1936 projekcijah so našteli 134.772 gledalcev v okviru 355 različnih programov. Najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru je slovenska koprodukcija Fiume o morte!.

Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića si je ogledal 4061 gledalec. Film, ki je prejel številne nagrade, med drugim evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarec, je še vedno na sporedu. Med peterico najbolj gledanih filmov mu sledijo Feničanska spletka Wesa Andersona (3818 gledalcev), Brutalist režiserja Bradyja Corbeta (3523 gledalcev), Konklave v režiji Edwarda Bergerja (2586 gledalcev) in Maria, ki ga je režiral Pablo Larrain (2385 gledalcev), so sporočili iz Kinodvora.

Poleg najbolj gledane slovenske koprodukcije so prikazali tudi številne druge domače filme. Med njimi so Kaj ti je deklica Urške Djukić, Nekoč v Posočju Eme Kugler, Fantasy v režiji Kukle, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo Ester Ivakič, Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika, Zgodbe iz čarobnega vrta, ki je nastala v sodelovanju režiserjev Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Claudea Rozeca, Elvis Škorc Borisa Jurjaševiča, Novi sošolci Tonija Cahuneka in Gram srca Jana Cvitkoviča. Večina jih je še na ogled.

Med številnimi programi Kinodvora je tudi poletni Film pod zvezdami, ki ga več let pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. Na Grajskem dvorišču si je v času festivala filme ogledalo 14.559 obiskovalcev, dodatnih 6600 pa na brezplačnih projekcijah štirih brezčasnih filmskih klasik v Letnem Kinodvoru na Kongresnem trgu.

V programu mladih občinstev, ki ga sestavljajo družinski program Kinobalon, Kinodvorov šolski program in program mladi za mlade Kinotrip, so zabeležili 37.152 gledalcev.

Skupni obisk v lanskem letu se uvršča takoj za rekordno leto 2024, ko je Kinodvor v 16. letu delovanja kot mestni javni zavod dosegel mejnik 140.000 obiskovalcev. Obisk se jim zdi dober, predvsem zato, ker sta bili dvorani zaradi prenove poleti nekaj časa zaprti.