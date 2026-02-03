Trg osvoboditve v Sežani bodo nadzirale kamere

Na Trgu osvoboditve v Sežani bodo namestili video nadzor, da bi dan in noč varovali tam postavljeni kip pesnika Srečka Kosovela in bližnjo cerkev. Pred začetkom delovanja bodo postavili tudi opozorilne table, da je dogajanje na trgu pod video nadzorom.

»Glede na dejstva, da je bilo v Sloveniji v zadnjem obdobju šest bronastih kipov ali odtujenih ali poškodovanih, smo želeli kip našega velikega pesnika in občana tudi dodatno zaščititi. Prav tako zavarovalnica uvaja zavarovalnino samo, če imamo sprožene dodatne zavarovalne ukrepe,« je po poročanju Slovenske tiskovne agencije povedal sežanski župan Andrej Sila. Poleg bronastega kipa je na trgu tudi več drugih predmetov večjih vrednosti, kot so kamnite klopi in kamnite skulpture. Doslej so na tem območju že zabeležili več primerov vandalizma, lani pa tudi poskus vloma v cerkev.

»Zato smo se o tem pogovarjali s policijo in nekako prišli do tega, da bi bila taka oblika dodatnega varovanja premoženja in javnega interesa nad varovanjem kipa Srečka Kosovela video nadzor,« je povedal Sila. O tej temi so sicer seznanili svetnike na četrtkovi seji občinskega sveta Sežana.

Kamere bodo visoko na drogu, zatemnili pa bodo del, kjer poteka cesta. Sila je povedal še, da bo vzpostavljen zaprt sistem video nadzora, kar pomeni, da bo vpogled v posnetke mogoč samo na podlagi vloge organu, ki preganja kriminaliteto. »Pri nas bo za pregled posnetkov zadolžena le ena oseba. Drugače pa je to le dodaten varnostni sistem, ki bo omogočal varnost na trgu,« je zaključil sežanski župan.