VREME
DANES
Torek, 03 februar 2026
Iskanje
Dogodki

O vlogi žensk v poznem habsburškem obdobju

Pod okriljem razstave o ženskih obrazih pred prvo svetovno vojno bo danes v palači Gopčević predavala zgodovinarka Marta Verginella

Spletno uredništvo |
Trst |
3. feb. 2026 | 11:34
    O vlogi žensk v poznem habsburškem obdobju
    Razstava Volti di donna o ženskih obrazih v Trstu pred prvo svetovno vojno (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

V Skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu je na ogled fotografska razstava Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque, ki sta jo uredila Claudio Ernè in Massimiliano Muner. Ta odpira pogled na položaj žensk v Trstu na začetku 20. stoletja. Med spremljevalnimi dogodki bo danes ob 17. uri v dvorani Bazlen v palači Gopčević srečanje z zgodovinarko Marto Verginella. Ta se bo z novinarko Martino Vocci pogovarjala o vlogah žensk v poznem habsburškem obdobju v severnem Jadranu. Gre za obdobje, ki sta ga zaznamovala nacionalizacija in večnarodnostni značaj mest, kakršen je bil Trst.

V drugi polovici 19. stoletja so italijanske, slovenske in nemške organizacije mobilizirale ženske kot vzgojiteljice in zaščitnice jezika. V nemškem in italijanskem kontekstu je njihova vloga ostala podrejena. Slovenci pa so jim ponudili nove priložnosti za samostojnost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: