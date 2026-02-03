O vlogi žensk v poznem habsburškem obdobju

V Skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu je na ogled fotografska razstava Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque, ki sta jo uredila Claudio Ernè in Massimiliano Muner. Ta odpira pogled na položaj žensk v Trstu na začetku 20. stoletja. Med spremljevalnimi dogodki bo danes ob 17. uri v dvorani Bazlen v palači Gopčević srečanje z zgodovinarko Marto Verginella. Ta se bo z novinarko Martino Vocci pogovarjala o vlogah žensk v poznem habsburškem obdobju v severnem Jadranu. Gre za obdobje, ki sta ga zaznamovala nacionalizacija in večnarodnostni značaj mest, kakršen je bil Trst.

V drugi polovici 19. stoletja so italijanske, slovenske in nemške organizacije mobilizirale ženske kot vzgojiteljice in zaščitnice jezika. V nemškem in italijanskem kontekstu je njihova vloga ostala podrejena. Slovenci pa so jim ponudili nove priložnosti za samostojnost.