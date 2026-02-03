Slo(ve) Ronke, niz dogodkov v znamenju slovenske kulture

V Ronkah bo prihodnji teden, med 9. in 12. februarjem, potekal že tradicionalni niz dogodkov Slo(ve) Ronke – Teden slovenske kulture. Program so včeraj v ronški mestni hiši predstavile občinska odbornica za jezikovno manjšino Monica Carta, višja uradnica Anna Novelli in Tania Princic, ki je odgovorna za slovensko službo na ronški občini. Kot so povedale na včerajšnji novinarski konferenci, je niz namenjen Slovencem, ki v ronški občini živijo in predstavljajo več kot 10 odstotkov prebivalstva, a tudi vsem ostalim prebivalcem in obiskovalcem.

Vse štiri prireditve bo gostil občinski avditorij, program pa - kot je včeraj povedala odbornica Carta - združuje glasbo, literaturo, film, nastop otrok in pogovor o čezmejni prihodnosti oz. dediščini leta Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica GO! 2025, v katerega se je z nekaterimi projekti vključila tudi sama Občina Ronke.

Od glasbe do literature

Niz bodo odprli v ponedeljek, 9. februarja, ob 20. uri s koncertom Poezija in film v glasbi, na katerem bosta nastopila Marko Feri (kitara) in Aleksander Ipavec (harmonika). V torek, 10. februarja, ob 18. uri bo sledila predstavitev knjige Volkuljin sin; sodelovala bosta avtorja Francesco Tomada in Anton Špacapan Vončina, nato bodo predvajali še kratki igrani film Stoj! v režiji Giulia De Paolisa. Sreda, 11. februarja, bo posvečena mladim: ob 18. uri bodo pripravili koncert učencev slovenske osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana in zavoda Leonardo da Vinci, po njem pa še igre za otroke z Ernestom.

Niz se bo sklenil v četrtek, 12. februarja, ob 18. uri z javnim srečanjem z naslovom GO! 2025 Next. Ronško občino bosta zastopala župan Mauro Benvenuto in podžupan Enrico Papais, v imenu občin Gorica in Nova Gorica, ki sta lani skupaj nosili laskavi naslov, pa goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica.

Pogovor bo vodila Alenka Florenin, program debatnega večera pa bo dopolnil pevski zbor Ensemble Romjan pod vodstvom Silvie Pierotti.