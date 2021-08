Drevesa na prvem mestu

Prenova Delpinove ulice v Novi Gorici se bo zaključila v jeseni. To je bila prva novogoriška nakupovalna ulica, zgrajena je bila v 50. letih prejšnjega stoletja. »Ko je pri sedanji prenovi ulice izvajalec odkopal vrhnje sloje, je naletel na nekoliko stihijsko postavljeno podzemno infrastrukturo, kar je prispevalo k podaljšanju del,« pojasnjujejo na novogoriški mestni občini. Menjava kanalizacijskih cevi je bila obenem zahtevnejša tudi zato, ker so želeli ohraniti drevesa.

»Z novo ureditvijo in vsebinsko zasnovo bo ulica omogočala ponovno oživitev tega dela mesta,« so prepričani na občini, kjer z urejanjem Delpinove ulice naznanjajo nov koncept razvoja mesta, in to iz dveh razlogov. »Prvi je ta, da pri prenovi posebno skrb namenjamo drevesom,« zagotavljajo na občini. Delpinovo ulico temeljito prenavljajo, pri tem pa so ohranili glavnino dreves. Tudi na območju poti se niso odločili za posek dreves, ampak je promet speljan tako, da drevesa obide. »Drugi razlog pa je v ulici mešanega prometa, kjer bodo na cestišču ob omejitvi 20 kilometrov na uro sobivali avtomobili, kolesarji in pešci, pri čemer bodo imeli pešci prednost. Delpinova ulica bo po novem zasnovana tudi tako, da bo omogočala gibljivo postavitev teras lokalov na ulici, skladbo s potrebami,« dodajajo na občini.

Ulica je še gradbišče, vendar so vidni že prvi obrisi prenove, ki bo zaključena do jeseni. »Ko boste stopili ali se zapeljali po ulici, bo to popolnoma nova izkušnja v Novi Gorici,« poudarja župan Klemen Miklavič. Na zahodnem delu ulice ob Hotelu Park je prometna ureditev speljana tako, da obide drevo in ga tako ohranja. V tem delu bo v bodoče nekaj parkirnih mest, medtem ko bo vzhodni del ulice namenjen terasam lokalov, ki bodo odslej poenotene v podobi in urbani opremi.