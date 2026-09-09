»Slovenije niso ustanovili domobranci, temveč partizani«

Redno vsakoletno srečanje, preživelih taboriščnikov na Rabu, njihovih svojcev in prijateljev, ter vseh, ki skrbijo za to, da se zločin ne pozabi, je letos minilo tudi v spominjanju na 40-letnico pobratenja med občinama Rab in Kočevje. Andrej Mladenovič podžupan občine Kočevje, je izpostavil skupno negovanje spomina in poudaril, da ne želi govoriti samo o tem, kar se je na Rabu zgodilo med vojno. Govoril je predvsem o tem, kaj so ljudje z Raba in Kočevskega naredili s tem spominom. Tisto, kar je pomembno, je to, da so vsi postali varuhi spomina.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman je poudaril, da je spominjanje na težke čase skupne zgodovine nujno, saj je zgodovina naša učiteljica. V svojem govoru je opozoril tudi na nedavne predloge desnice v Sloveniji, da se spremeni ime praznikov priključitve Primorske in Prekmurja k matični državi.

»Mi se lahko vrnemo nazaj, k Benitu Mussoliniju se lahko vrnemo nazaj, k fašistični Italiji, Avstro-Ogrski ali komu? Mi ne dovolimo politiki, da nas ponovno vleče v mračnjaštvo, kajti tako početje vleče narod v mračnjaštvo. Zelo mi je žal, da moram te besede uporabiti tu na Rabu. Ampak točno to se dogaja. Mi ne bomo tiho, kajti Slovenije niso ustanovili domobranci in je niso ustanovili fašisti, ampak partizani«, je poudaril Križman.

Prireditve se je, kot vsako leto, udeležila tudi delegacija državnega vodstva Vsedržavne zveze partizanov Italije-ANPI, ki jo je vodil Dino Spanghero.