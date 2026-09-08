Novogoriški kriminalisti prijeli domnevna preprodajalca prepovedanih drog

Novogoriški kriminalisti so zaradi suma preprodaje kokaina, konoplje, metamfetaminov in amfetaminov kazensko ovadili 20-letnika in 22-letnico, oba državljana Srbije. Po doslej zbranih ugotovitvah naj bi droge hranila na več lokacijah na Goriškem in jih prodajala različnim odjemalcem, med katerimi je bila tudi mladoletna oseba.

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Nova Gorica so med preiskavo zbrali informacije in dokaze, ki naj bi potrjevali vpletenost obeh osumljencev v preprodajo drog. Na tej podlagi so pri novogoriškem okrožnem sodišču pridobili odredbi za osebne in hišne preiskave, ki so jih opravili v drugi polovici avgusta. Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali.

Pri 22-letnici so zasegli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, posušene dele zelene rastline, elektronske naprave in gotovino. Med zaseženimi snovmi je bila tudi bela grudičasta snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga.

Na drugi lokaciji so pri 20-letniku našli približno 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline. Delce rastline so odkrili tudi v različnih prostorih objekta, zasegli pa so še pripomočke, ki naj bi bili namenjeni razpečevanju drog, elektronsko tehtnico in nekaj sto evrov gotovine.

Vse zasežene snovi in predmete so policisti zavarovali, njihovo sestavo in povezavo z domnevno preprodajo pa bodo preverili z nadaljnjimi analizami.

Kriminalisti so oba osumljenca 22. avgusta privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Kazensko so ju ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Sodnik je po zaslišanju za 20-letnika odredil pripor.

Na območju novogoriške policijske uprave so od začetka letošnjega leta do 6. septembra obravnavali 61 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, medtem ko so jih v enakem lanskem obdobju 45. Zabeležili so tudi osem kaznivih dejanj omogočanja uživanja drog, enako kot lani.

Hkrati so obravnavali 88 prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. V enakem obdobju lani jih je bilo 152, kar pomeni, da se je njihovo število zmanjšalo za 42,1 odstotka. Policija ob tem poudarja, da je pri odkrivanju preprodaje pomembno tudi sodelovanje občanov.