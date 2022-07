Društvu aleksandrink zahvala predsednika republike

Predsednik republike Borut Pahor je danes Društvu za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink iz Prvačine vročil zahvalo za prispevek k dokumentiranju življenja in dela aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu, in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Zahvalo je v imenu društva sprejela predsednica društva Darinka Kozinc, ki je ob tej priložnosti poudarila, da je to izjemno priznanje aleksandrinkam, ki so s svojim delom in žrtvovanjem pomagale ohraniti ta del primorske zemlje.

Množični odhodi žensk kot delovne sile z Goriške so se začeli v drugi polovici 19. stoletja. Kmečka in meščanska dekleta so se predvsem v Aleksandriji in Kairu zaposlovale predvsem kot kuharice, sobarice, varuške, dojilje, guvernante in šivilje. V domače kraje so se praviloma vračale le na obisk, za stalno pa šele ob upokojitvi. Množičnost pojava dokazuje tudi izraz aleksandrinke, ki se je za te ženske udomačil na Goriškem.