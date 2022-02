Državna cesta končno dvojezična tudi v Dolu

Državno cestno podjetje Anas je v prejšnjih dneh končno začelo nameščati dvojezične kažipote ob državni cesti št. 55 tudi v doberdobski občini, potem ko je pred leti za njihovo postavitev poskrbelo na ozemlju sovodenjske občine med Rupo in Gabrjami.

Čeprav bi moralo biti upoštevanje zakonskih določil o vidni dvojezičnosti samo po sebi umevno, je bilo treba kar nekaj truda in energij, da se je svojčas zadeva začela premikati v pravo smer. Ravno pred desetimi leti je Livio Semolič, odgovorni za takratno pravno posvetovalno delavnico SKGZ, ki se je zatem v sodelovanju s SSO prelevila v pravno službo ZaJezik, pozval nekdanjo goriško prefektko Mario Augusto Marrosu, naj skliče sestanek s podjetjem Anas, na katerem so njegove predstavnike opozorili na potrebo po zamenjavi enojezičnih kažipotov z dvojezičnimi na državni cesti št. 55 na ozemlju sovodenjske in doberdobske občine.

»Podjetje Anas je zatem poskrbelo za namestitev dvojezičnih tabel na območju sovodenjske občine vse do Gabrij, hkrati je zagotovilo, da bo z nameščanjem novih kažipotov v doberdobski občini nadaljevalo, ko bo dobilo potrebna finančna sredstva. V resnici je zadeva doživela zastoj, zaradi česar sem nič kolikokrat v pisni obliki in na raznih sestankih z deželnim direktorjem podjetja Anas poleg potrebe po namestitvi dvojezičnih smerokazov na avtocestnem odseku med Sesljanom in Rabujezom opozoril tudi na neuresničene obljube na državni cesti št. 55 v Dolu in Jamljah v doberdobski občini,« pravi Semolič in pojasnjuje, da sta se takratnih sestankov z deželnim vodstvom Anasa udeleževali tudi nekdanja senatorka Tamara Blažina in takratna predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila. »Zadeva je bila na dnevnem redu res na vsakem sestanku z Anasom, končno je le zaleglo,« pravi Semolič in pojasnjuje, da je Anas pred leti vključil prošnjo za postavitev novih kažipotov na državni cesti št. 55 v načrt za obdobje 2015-2019, vendar je zatem prišlo do zamika pri dodelitvi sredstev, na katera je bilo zatem treba očitno čakati še kar nekaj časa. Naposled so se finančna sredstva le našla in zamenjava enojezičnih kažipotov z dvojezičnimi je stekla.