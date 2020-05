»Držite se pravil, drugače raje ostanite doma«

Kot v številnih drugih italijanskih mestih so se v ponedeljek tudi pred nekaterimi goriškimi bari zbrale večje skupine ljudi, ki so nazdravljali koncu omejitev premikanja, ne da bi spoštovali varnostne razdalje in drugih priporočil za znižanje tveganja za okužbo z novim koronavirusom.

»Redkim neodgovornežem ne bomo dopustili, da ogrožajo mesto, ki si po tolikšnem času spet želi življenja,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna in pojasnjuje, da so se Goričani v ponedeljek cel dan držali varnostnih pravil, a kaj, ko so zvečer nekateri pozabili na koronavirus in se gnetli pred bari. »Pod večer so varnostni organi začeli prejemati prve telefonske klice, saj so nekateri naenkrat pozabili na vsa varnostna pravila. Če se jih ne znajo držati, je najbolje, da ostanejo doma in tako ne ogrožajo vseh drugih,« poudarja goriški župan in napoveduje zaostritev nadzora, »čeprav je jasno, da policija ne more biti v trenutku vsepovsod«. Župan hkrati poziva Goričane, naj bodo strpni do vseh someščanov, ki na socialnih omrežjih opozarjajo na gnečo pred javnimi lokali.