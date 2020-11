Ducat okužb med učenci štandreške šole

Otroci štirih razredov štandreške osnovne šole Frana Erjavca ostajajo v samoizolaciji. Brisi, ki so jih po ugotovitvi prve okužbe med učenci in prve okužbe med učitelji v prejšnjih dneh opravili vsi otroci in osebje, so namreč pokazali, da se je koronavirus v štandreški šoli zelo hitro razširil. Pozitivnih na testiranju je bilo kar nekaj otrok – skupno dvanajst, večina izmed katerih obiskuje isti razred – in tudi več učiteljic, zato so se na oddelku za preventivo goriško-tržaškega zdravstvenega podjetja Asugi odločili, da bodo primer šole Frana Erjavca natančneje proučili in skušali ugotoviti vzrok tako obsežnega deleža okuženih.

Do zaključka preverjanj bodo pouk v šoli obiskovali samo učenci drugega razreda, v katerem niso zabeležili nobene okužbe. Učenci tretjega, četrtega, petega in od včerajšnjega dne tudi prvega razreda bodo do novih navodil sledili pouku na daljavo. Za hitrejše preverjanje povezav med raznimi okužbami je zdravstveno podjetje zaprosilo za pomoč tudi starše. Vabijo jih, da prek ravnateljice Mare Petaros nemudoma seznanijo oddelek za preventivo z morebitnimi izvenšolskimi stiki med učenci.