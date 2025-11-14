VREME
Durnwalder (SVP) predlagal povišanje dotacije za Slovence

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin, deželni svetnik Marko Pisani in deželni predsednik SSO Walter Bandelj so danes v Doberdobu seznanili ministra Luco Cirianija z vsebino amandmaja k državnemu proračunu za leto 2026, ki ga je vložil senator Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder

Danjel Radetič |
Rim |
14. nov. 2025 | 19:31
Senator Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder je v četrtek, 13. novembra, vložil amandma k državnemu proračunu za leto 2026, s katerim poziva državno vlado k dvomilijonskemu povišanju sredstev za delovanje organizacij in ustanov slovenske narodne skupnosti ter dvojezično poslovanje javnih uprav v okviru zaščitnega zakona št. 38/2001. Deželni predsednik Slovenske skupnosti Damijan Terpin, deželni svetnik Marko Pisani in deželni predsednik SSO Walter Bandelj so z vsebino amandmaja, ki ga je Durnwalderju posredovala Slovenska skupnost, seznanili ministra za odnose s parlamentom Luco Cirianija, ki se je danes, 14. novembra, v Doberdobu udeležil slavnostnega podpisa dogovora med doberdobsko občino in madžarskimi oblastmi za upravljanje madžarske kapelice pri Vižintinih. Terpin, Pisani in Bandelj so se z ministrom srečali ob robu njegovega obiska v Doberdobu.

