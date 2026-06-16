Dvajset podob Asiškega svetnika

Letos mineva osemsto let od smrti svetegaFrančiška. Prvi goriški dogodek, v celoti namenjen ustanovitelju frančiškanskega reda, je razstava L’eredità di San Francesco (Dediščina svetega Frančiška), ki bo še do sobote, 20. junija, na ogled v Galeriji Ars na Travniku.

Cilj razstave je prinesti upanje in poslati signal miru v obdobju, ki ga zaznamujejo vojne in trpljenje. »V tem zahtevnem obdobju, ki ga živimo, res potrebujemo pomoč svetega Frančiška,« je na sredinem odprtju dejala predsednica tržiškega kulturnega društva Endas Maria Grazia Persolja, ki je tudi pobudnica potujoče razstave. Slednja je svojo pot začela v Pierisu, se nato premaknila v Tržič, sedaj pa je na ogled v Gorici. Nato se bo selila še v Štarancan, zelo verjetno pa bo tudi prečkala mejo. Razstava združuje dela dvajsetih italijanskih in slovenskih umetnikov, ki so vsak s svojo tehniko in na svoj način upodobili Frančiška. Nekateri so ga naslikali v naravi, v dialogu z živalmi, med molitvijo, z njegovima bratom soncem in sestro luno. Svoja dela razstavljajo Licinio Tonet, Edi Pangos, Ondina Altran, Mariarosa Bonifacio, Adriano Boscarol, Alda Antoni, David Cej, Virginia Fabris, Luigina Golles, Antonella Leban, Nino Rosso, Alessia Giordano, Emilija Mask, Tiziana Millo, Laura Miorin, Taddeo Sedmak, Maria Grazia Pesolja, Marks Nishantha, Valdiero Vecchiet in Pisana Wild.

Pred zaključkom razstave načrtujejo še glasbeni dogodek, med katerim bodo v ospredju kitare in pesmi, ki jih je spisal sam asiški svetnik, ki velja tudi za prvega italijanskega pesnika.

V imenu gostiteljev razstave je na odprtju spregovorila Franka Žgavec in besedo nato prepustila Marii Grazii Persolja. Slednji je občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti vročil tudi posebno priznanje za dolgoletna prizadevanja na kulturnem področju.