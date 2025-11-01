Dvanajst podjetij ponuja šestdeset zaposlitev

Dvanajst podjetij iz Romansa in okolice ponuja šestdeset zaposlitev. Nove delavce bodo iskala s pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki v četrtek, 5. decembra, v hiši Candussi-Pasiani prireja zaposlitveni sejem.

»Sodelovanje med javno upravo in proizvodnim sektorjem se nadaljuje in predstavlja pravo rešitev za vzpostavitev stikov med delodajalci in iskalci zaposlitve. Zaposlitveni sejem v Romans bo le še en primer konkretnih dejanj, s katerimi Dežela Furlanija - Julijska krajina podpira krajevna podjetja in si prizadeva za dodaten dvig zaposlitvene ravni,« poudarja deželna odbornica za delo Alessia Rosolen in pojasnjuje, da bodo zaposlitveni sejem izpeljali v sodelovanju z občinami Romans, Vileš in Mariano. Skupno bo na voljo šestdeset delovnih mest, interesenti imajo čas, da se prijavijo na zaposlitveni sejem do torka, 25. novembra. Prijave bodo zbirali na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine, v razdelku »Mi candido« bodo interesenti lahko izbrali podjetje, za katero se jim zdi, da najbolj ustreza njihovi izobrazbi, usposobljenosti oz. željam.

Med družbami, ki potrebujejo kadrovsko okrepitev, je podjetje BoMa iz Vileša, ki proizvaja dvostranske lepilne trakove za industrijsko rabo. V podjetju BoMa iščejo delavca v proizvodnji in odgovornega za strateški marketing.

Tovarna Goriziane iz Vileša je v preteklosti že nekajkrat sodelovala na zaposlitvenih sejmih v organizaciji Dežele Furlanije - Julijske krajine. Tokrat iščejo montažerje in razne strojne delavce. Podjetje Idrocalor iz Vileša se ukvarja z nameščanjem ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov, zaposlilo bo nekaj delavcev, z izkušnjami in tudi brez. V obratu KFL iz Romansa proizvajajo toplotne izmenjevalnike, iščejo dva delavca in varilca. Podjetje Lidio Poian, ki se ukvarja s precizno mehaniko, bo zaposlilo vzdrževalca zelenih površin (na podlagi zakona 68 iz leta 1999). Podjetje Micra iz Romansa se ravno tako ukvarja s precizno mehaniko, zaposlilo bo vzdrževalca, strugarja, varilca in programerja.

Zaposlitvenega sejma se bo udeležilo tudi podjetje New AM Precision iz Mariana, ki opravlja razna strugarska dela; ponuja dve delovni mesti. Trgovina Ottimax iz Gradišča je v preteklih letih ravno tako že sodelovala na nekaterih zaposlitvenih sejmih; tokrat iščejo nekaj prodajalcev, ki jih bodo zaposlili s »full-time« oz. »part-time« pogodbami. V obratu Postir v Romansu obdelujejo pločevino in iščejo dva delavca.

Podjetje Safe Marine iz Škocjana skrbi za opremljanje ladij z varnostnimi sistemi;zaposlilo bo nekaj električarjev. V tovarni Schmucker v Romansu proizvajajo stroje za polnjenje vrečk v farmacevtski, prehrambeni, kozmetični in kemijski industriji. Zaposlili bodo strugarja, načrtovalca in odgovornega za mehansko delavnico. Gradbeno podjetje Rosso iz Vileša bo zaposlilo projektnega managerja, nekaj gradbenih delavcev in vzdrževalcev prometne infrastrukture.

Rok zapade 25. novembra

V pristojnih deželnih uradih bodo pregledali vse življenjepise, ki jih bodo prejeli do torka, 25. novembra. Preverili bodo, ali kandidati odgovarjajo zahtevam posameznih podjetij. Iskalci zaposlitve, ki bodo povabljeni na pogovore, bodo prejeli sporočilo po elektronski pošti; zapisana bo tudi ura, ob kateri naj se predstavijo. Za morebitne dodatne informacije o zaposlitvenem sejmu je na razpolago deželna služba za podjetja (tel. 0481-38660 ali 331-2681001, naslov elektronske pošte servizi.imprese@regione.fvg.it).