Dve državi, en teritorij

»Obiskali boste dve državi, a en sam teritorij,« so organizatorji povedali 48 mladim iz 28 različnih držav, ki se bodo do nedelje mudili v Gorici in v Novi Gorici v okviru pete izvedbe pobude EuropeLab, mladinske platforme združenja civilne družbe Evropa-Rusija. Vanjo je vključenih nad 150 nevladnih organizacij iz Evrope in Rusije, z namenom, da bi ohranili stike in dialog na nivoju civilne družbe. EuropeLab poteka vsako leto v kakem evropskem mestu, ki ima pomembne vezi z evropsko preteklostjo in prihodnostjo: izbira je letos padla na obe Gorici, vezna nit programa je meja.

