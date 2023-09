Dve vzgojiteljici govorita slovensko, tretja pa ne

Novo šolsko leto se je začelo tudi v jaslih s slovenskim učnim jezikom Tika taka v Ulici Rocca v severnem delu Gorice, kjer trenutno za malčke skrbijo tri vzgojiteljice, vendar ena izmed njih ne obvlada slovenskega jezika.

Na zadevo nas je opozoril občinski svetnik Slovenske skupnosti Walter Bandelj, s katerim je v prejšnjih dneh stopilo v stik nekaj staršev. Takoj zatem je Bandelj pisal tako pristojni občinski odbornici Silvani Romano kot tudi uslužbenki občinskih vzgojnih služb Rosalbi Terpin. V dopisu je zahteval pojasnila glede vzrokov za nastalo situacijo.

Ko smo tudi sami poklicali Silvano Romano za izjavo, še ni bila seznanjena z zadevo, saj se je ravno včeraj odpravila na nekajdnevni dopust. Zagotovila je, da bo takoj sprožila preverjanje in da si bo prizadevala za ustrezno rešitev, saj se s sedanjo nikakor ne strinja. Zakaj je prišlo do zapleta, smo vprašali tudi Mauro Clementi, vodjo goriškega občinskega urada za socialo.

»V jaslih Tika taka sta trenutno zaposleni dve vzgojiteljici z znanjem slovenskega jezika, kot je med drugim predvideno glede na sedanje število vpisanih otrok. Poleg tega smo dodali še tretjo vzgojiteljico, ki ne obvlada slovenščine in bo v slovenskih jaslih ostala samo za obdobje uvajanja,« je za Primorski dnevnik povedala Maura Clementi in pojasnila, da je tretja vzgojiteljica, ki ne obvlada slovenščine, zelo izkušena in bo nedvomno zagotovila pomembno pomoč kolegicama med uvajanjem.

Rešitev je začasne narave

»Omenjena rešitev je začasne narave. Nedvomno gre tudi za posledico dejstva, da je zelo težko najti vzgojiteljice za jasli. Zelo malo je takih, ki obvladajo italijanski jezik, še manj je tistih, ki poznajo slovenskega,« je razložila Maura Clementi in poudarila, da si vseskozi prizadevajo najti kakšno novo vzgojiteljico, vendar pridobivanje novih kadrov ni enostavno. Ko bodo v jaslih Tika taka sprejeli vseh petindvajset vpisanih otrok, bodo morale zanje skrbeti štiri vzgojiteljice, saj velja, da mora biti ena vzgojiteljica na sedem malčkov.

Stiska zaradi spremembe

K nastali situaciji je prispevala tudi sprememba pri upravljanju jasli Tika taka. V zadnjih petih letih je zanje skrbela zadruga Duemilauno, nakar je letošnji javni razpis zmagala zadruga Codess. Od treh oz. štirih vzgojiteljic, ki so bile med lanskim šolskim letom zaposlene v jaslih Tika taka, sta se dve odločili, da bosta še naprej delali za zadrugo Duemilauno, vendar v drugem delovnem okolju, oz. da ne bosta sprejeli ponudbe zadruge Codess. Slednja se je tako ob začetku letošnjega šolskega leta znašla v kadrovski stiski.

V jaslih Tika taka so v preteklosti tudi same vzgojiteljice pomagale pri iskanju novih kolegic. Nekaj mladih vzgojiteljic in študentk se jim je pridružilo, vendar je bilo še več takih, ki so se odločile za zaposlitev v slovenskih vrtcih in šolah, kjer so resnici na ljubo delovni in pogodbeni pogoji boljši.