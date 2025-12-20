Prah je odpihalo proti Šempetru

Po razsodbi deželnega upravnega sodišča, ki je v prejšnjih dneh razveljavilo pogodbo s prvouvrščenim podjetjem na javni dražbi in nadaljevanje rušitvenih del zaupalo drugouvrščenemu podjetju, so v petek predstavniki odbora, ki nasprotuje porušenju objektov nekdanjega bolnišničnega kompleksa v Ulici Vittorio Veneto, pozvali goriško občino, naj nov višješolski kompleks raje zgradi na območje zapuščene vojašnice Del Fante in nekdanjega inštituta za zdravstveno preventivo v Ulici Duca D’Aosta. Hkrati so opozorili tudi na prah, ki ga je med rušenjem pred nekaj dnevi odpihalo proti Šempetru.

»Deželno upravno sodišče je razveljavitev pogodbe s prvouvrščenim podjetjem upravičilo z razlogi, ki so bili vključeni v prijavo, s katero smo na domnevne nepravilnosti v postopku opozorili zavod Anac in goriško javno tožilstvo,« je včeraj pojasnil odvetnik Livio Grapulin in pojasnil, da jih je postopku za izbiro izvajalca del presenetil 51-odstotni popust pri izklicni ceni 3,9 milijona evrov, ki ga je ponudilo prvouvrščeno podjetje.

»Popust je po naši oceni odločno prevelik, saj 202.000 evrov stroškov za varnost in 995.000 stroškov za delovno silo ni mogoče znižati,« je opozoril Grapulin, po katerem naj ne bi bilo pravilno ocenjeni niti stroški za odvoz odpadnega materiala. Po razveljavitvi pogodbe s prvouvrščenim podjetjem bo z delom nadaljevalo drugouvrščeno podjetje, ki je na javni dražbi ponudilo 25-odstotni popust na izklicni ceni. »To pomeni, da bodo stroški višji,« je poudaril Grapulin, medtem ko je inženir Franco Della Francesca opozoril, da se lahko prvouvrščeno podjetje pritoži na državni svet, za kar ima na voljo 60 dni časa. Della Francesca je skupaj z ostalimi člani odbora kakorkoli opozoril, da se bo predvidoma nabralo kar nekaj zamude, zaradi česar je težko pričakovati, da bi se dela lahko zaključila do 31. decembra 2028, ko zapade termin za koriščenje finančnih sredstev. Della Francesca je sicer opozoril tudi na cel kup nedoslednosti, ki zaznamujejo celotno zgodbo od njenega začetka. »Na občini so najprej trdili, da bodo zgradili šolski kompleks za 32 razredov liceja Slataper. Potem je ustanova EDR napovedala, da bo v poslopju tudi 41 razredov tehniškega zavoda Galilei, vendar so se kasneje premislili, tako da naj bi na koncu v novem šolskem kompleksu domovalo 42 razredov zavoda Galilei in 28 razredov zavoda Cossar,« je pojasnil Della Francesca in opozoril, da tehniški zavod Galilei potrebuje več delavnic, ki doslej niso bile predvidene. »Skupno 70 razredov dijakov potrebuje tudi tri telovadnice, saj se na teden nabere 140 ur telesne vzgoje,« je še razložil Della Francesca.

Z rušenjem jih niso seznanili

Arhitekt Romano Schnabl je razložil, da se je v preteklih tednih že začelo rušenje kompleksa. Po njegovih besedah so doslej porušili cerkvico, ki je stala za bolnišnico. Do rušenja še nekaterih objektov je nazadnje prišlo 10. decembra, bagri so bili na delu med 19. in 22. uro, prah je po besedah Romane Leban pobelil polja, dvorišča in tudi nekatere hiše v sosednjem Šempetru na slovenski strani meje. Prebivalci tamkajšnjih hiš naj bi se odpravili do župana Šempetra-Vrtojbe, zatem naj bi se zglasili tudi pri goriških karabinjerji in lokalnih policistih, vendar pravih pojasnil glede rušenja naj ne bi dobili. Predstavniki odbora proti rušenju nekdanjega bolnišničnega kompleksa so opozorili, da so v objektih tako azbest kot steklena vlakna. Med rušenjem iz prejšnjega tedna po oceni odbora ni bilo ustrezno poskrbljeno za zaščito pred prahom, ki ga je veter odpihal proti Sloveniji.

Da je rušenje potekalo v večernih urah in da prebivalci Šempetra niso bili predhodno obveščeni, se zgražajo tudi v okoljevarstveni organizaciji Legambiente. Njegovi goriški predstavniki so prebivalcem Šempetra svetovali, naj zberejo vzorce prahu, ki je nastal po rušenju, saj bi jih treba analizirati in ugotoviti, katere snovi so v njem prisotne.