Dve zlati in eno srebro

Kljub nelahkim razmeram je bila tudi v letošnjem šolskem letu udeležba dijakov slovenskih licejev v Gorici na tekmovanju za Cankarjevo priznanje precejšnja in navdušena. Kot skupni naslov so organizatorji izbrali vse prej kot enopomensko geslo Slovenija – vse najboljše: z njim so se hoteli pokloniti pomembni obletnici, tridesetletnici obstoja slovenske države, obenem pa ponuditi dijakom v razmislek, kaj jim pravzaprav pomeni pripadnost, v prvi vrsti jeziku, a tudi lokalni in širši narodni identiteti.

Trije dijaki iz prvih letnikov so pod mentorstvom prof. Tamare Peteani prebirali zbirko modernih basni Mateta Dolenca Kako dolg je čas, ki jo odlikujeta večplastnost in lirično-satirični zorni kot pripovedovanja; spopadli so se s temama izgubljanja identitete v današnjem poenotenem svetu ter konfliktov med naravo in kulturo. Še posebno je dijake drugih in tretjih letnikov pritegnil roman Veronike Simoniti Ivana pred morjem, saj je protagonistka Primorka, ki jo naključna najdba fotografije povede med družinske skrivnosti; skozi prepletanje zgodb in naključij je osem dijakov in dijakinj vodila mentorica prof. Barbara Zlobec. Pet dijakov iz četrtih in petih letnikov pa se je z mentorico prof. Damjano Devetak poglobilo v roman Ljubezen Marjana Rožanca in v tem izzivalnem branju odkrivalo politične delitve in erotične motive v vojnem času. Tej skupini so organizatorji predpisali tudi izbrane eseje istega avtorja in Jančarjev zgodovinski roman Galjot, ki se odvija v 17. stoletju – dobi, ki jo je zaznamovala kuga.

Zadnji dan pouka, 10. junija, se je na liceju Trubar-Gregorčič vršila slovesnost, na kateri je organizatorka tekmovanja, prof. Viljena Devetak, vsem sodelujočim dijakom izročila knjižno nagrado. Povedala je, da so se v posebnih koronavirusnih razmerah organizatorji omejili na šolsko in vsedržavno tekmovanje, regijsko pa je odpadlo. Tako šolski kot vsedržavni del sta potekala na šoli oziroma na daljavo, pa tudi priprava je bila bodisi za organizatorje bodisi za mentorje in tekmovalce kar naporna. Trud, ki so ga vložili dijaki in mentorji, pa je liceju Trubar-Gregorčič prinesel veliko zadoščenje ob odličnih rezultatih, kar je v nagovoru poudarila tudi ravnateljica Sonja Klanjšček. Srebrno priznanje je prejela Noemi Iacono (1. znanstveni licej), zlatega pa sta si prislužila Lapo Farolfi (2. znanstveni licej) in Majda Ceresatto (3. klasični licej). »Uspeh dijakov dokazuje, da se tudi mladi zamejci radi zatekajo v književnost, kritično razmišljajo o literarnih sporočilih ter se trudijo za poglobljeno razumevanje ne le književnosti, ampak tudi sveta, ki nas obdaja in nam postavlja izzive, zato jim želimo še veliko bralnih užitkov,« pravijo profesorji liceja Trubar-Gregorčič.