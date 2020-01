»Dvojezični« desničarji

Spominska svečanost združenja veteranov odreda X Mas v Gorici bo letos potekala za zaprtimi vrati. V soboto, 18. januarja, bodo v vežo goriške mestne hiše, kjer bodo položili venec k plošči občinskim uslužbencem, lahko vstopili le člani omenjenega in drugih združenj, ki se običajno udeležujejo tega dogodka. Goriško upravo bo zastopala odbornica Arianna Bellan, je prejšnji teden napovedal župan Rodolfo Ziberna. S prefekture so včeraj sporočili, da bodo vhod v občinsko palačo nadzorovali lokalni policisti: vstop bodo omogočili udeležencem svečanosti, upraviteljem in občinskim uslužbencem, ostalih pa do zaključka slovesnosti ne bodo spustili skozi vrata. Istega dne bo v Gorici potekal tudi protestni shod, ki ga proti vsakoletnemu sprejemu združenja X Mas prireja združenje partizanov ANPI-VZPI. Antifašisti se bodo zbrali ob 9.30 v Spominskem parku na Korzu Italia, od koder bo po mestnem središču krenil sprevod. Po katerih ulicah bo potekal, bo jasno danes ali jutri, organizatorji pa medtem opozarjajo na nov »podvig« desničarskih krogov. Pod nadvozom pri goriškem glavnem pokopališču, ki so ga v preteklosti s svojimi plakati že večkrat polepili predstavniki neofašističnega gibanja CasaPound, se je prejšnje dni pojavil napis »Gorizia grida mai più antifascismo«, medtem ko smo drugod po mestu (npr. v Colobinijevi ulici) opazili dvojezične – italijansko-slovenske – plakate z istim sporočilom. »Vrstijo se provokacije proti tistim, ki branimo vrednote ustave. Zato se v soboto, 18. januarja, še bolj samozavestno zberimo v Spominskem parku,« odgovarjajo predstavniki ANPI-VZPI in dodajajo, da so prejšnji teden, ko je v Trgovskem domu potekala predstavitev knjige Luciana Patata o odredu X Mas, člani gibanja CasaPound delili letake, s katerimi so izražali podporo veteranom. »Takšno je dandanes vzdušje v Gorici,« pravi goriška predsednica ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio.

