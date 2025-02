Dvomi o morebitni ohranitvi enote UTIC v Gorici

»Deželnemu odborniku še vedno verjamemo, za zdaj pa besedam še niso sledila dejanja,« pravi upokojeni kirurg Adelino Adami, predstavnik goriškega odbora za javno zdravstvo, katerega predstavniki so se v prejšnjih dneh srečali z vodjami svetniških skupin v goriškem občinskem svetu in občinsko odbornico za zdravstvo Silvano Romano.

V ospredju je bila še vedno usoda enote za intenzivno kardiološko zdravljenje UTIC, ki deluje v goriški bolnišnici. Le-ta bi se morala na podlagi sklepa, ki ga je decembra odobril deželni odbor, do aprila preseliti v tržiško bolnišnico skupaj z intenzivnimi posteljami. Po protestnem valu, ki je zajel Gorico, pa je deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi zagotovil, da bo deželna uprava o tem še enkrat razmislila. »A kaj, ko je v prejšnjih dneh podjetje Asugi objavilo Lokalni izvedbeni načrt, v katerem piše točno to, kar je pisalo v sklepu deželnega odbora,« opozarja Adami in pristavlja, da morata zdravstveno podjetje in Dežela Furlanija - Julijska krajina omenjeni načrt potrdili do 28. februarja

Odbor za zdravstvo medtem za soboto, 22. februarja, sklicuje še en shod pred goriško mestno hišo.