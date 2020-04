Edy Reja gost virtualne kavarne

Na družbenem omrežju Facebook bo jutri (sreda) ob 18. uri tretje srečanje Virtualne kavarne z GO! 2025 . V goste tokrat prihaja legendarni Edoardo »Edy« Reja, svetovno znani nogometaš in trener s furlansko-slovenskimi koreninami. Pogovor bo tekel o tem, kako preživlja karanteno v rodnem Ločniku, kaj meni o praznih stadionih, pa tudi o njegovih športnih in življenjskih poteh ter o tem, kako je doživljal in še vedno doživlja čezmejni prostor. Pobudo organizira ekipa GO! 2025 v okviru kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki jo koordinira EZTS GO. Za tiste, ki ne bodo uspeli slediti oddaji v živo, bo posnetek na voljo na spletni strani www.facebook.com/NovaGorica2025.