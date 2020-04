Emporijem solidarnosti 90.000 evrov prispevka

Fundacija Goriške hranilnice, neprofitna ustanova, ki ima kot cilj družbeno in ekonomsko promocijo območja goriške pokrajine, svojo pomoč izkazuje tudi v času koronavirusa. Osebam, ki so v ekonomski stiski zaradi izrednih ukrepov za zajezitev okužbe, bo pomoč namenila v sodelovanju z goriško nadškofijsko Karitas. Fundacija bo namreč trem Emporijem solidarnosti na Goriškem, kjer ljudje brezplačno dobijo živila in nujne življenjske potrebščine, namenila izreden prispevek v višini 90.000 evrov. V treh trgovinah (v Gorici, Gradišču in v Tržiču), ki jih upravlja goriška nadškofijska Karitas, bodo z omenjenim prispevkom potencirali storitve za osebe, ki potrebujejo pomoč. Vzpostavili bodo tudi dostavo na dom za živila in nujne potrebščine, tudi v občinah na Goriškem, kjer emporijev solidarnosti ni.

»Sodelovanje z nadškofijsko Karitas je eno izmed temeljev delovanja Fundacije; v teh razmerah je še toliko bolj važno, da ustanove na teritoriju med sabo sodelujemo in tako dodelimo pomoč vsem, ki to potrebujejo, v čim krajšem času,« pravi predsednica Fundacije Roberta Demartin. »Takoj na začetku izrednih razmer je Fundacija dala svojo razpoložljivost in skupaj s Karitas poiskala načine, kako bi lahko pripomogla k olajšanju težav. Naš doprinos pa se ne konča tu: v teku leta bomo v tesnem sodelovanju s Karitas preučili, kako lahko še naprej pomagamo osebam na našem območju,« zaključuje Demartinova. Fundacija je poleg prispevka nadškofijski Karitas svojo pomoč skupnosti izrazila tudi s podporo zdravstvenim ustanovam. Tržaško-goriškemu zdravstvenemu podjetju je tako namenila prispevek v višini 250.000 evrov za nakup zdravstvene opreme.