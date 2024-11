En sam digitalni kanal za prijavo dogodkov v Gorici

»Ideja se je porodila občinskim odbornikom, da bi tudi v luči GO! 2025 zagotovili večjo preglednost,« je dejal odbornik Luca Cagliari in dodal, da so idejo uresničili v sodelovanju s poveljnikom krajevne policije Marcom Muzzattijem in Antonello Manto iz urada za kulturo. Namen je namreč ustvariti en sam digitalni kanal, kamor bodo prispele vse prošnje in prijave za prireditve ne glede na to, ali jih prijavljajo fizične osebe, pravne osebe ali društva. Vse prošnje pa bodo posredovane vsem občinskim uradom in odbornikom. Do namenskega kanala bodo lahko uporabniki dostopali z občinske spletne strani od nedelje, 1. decembra. Tu bodo morali najprej vnesti svoje osebne podatke, nato navesti tipologijo dogodka, datum, uro in kraj, kjer ga nameravajo prirediti. Nakar jih bo sistem vprašal, kaj vsega potrebujejo za izvedbo dogodka: elektriko, vodo, dodatno opremo ... Ob zaključku bo moral uporabnik še izjaviti, ali Občino sprašuje tudi za pokroviteljstvo in morebitni prispevek.