Ena bo rešena, kaj pa ostale?

Ob nedavnem sprejemanju poletnega rebalansa deželnega proračuna za letošnje leto je deželna vlada FJK, konkretno odbornica za finance Barbara Zilli, osvojila skupno stališče svetnice Demokratske stranke Laure Fasiolo, posvečeno opuščeni t.i. Vojašnici pešaka (Caserma del Fante) v Ulici Duca d’Aosta v Gorici.

Besedilo stališča svetnice Fasiolo deželno vlado obvezuje, naj preveri vsak možen ukrep, da se pri pristojnih za vojaško javno dobro (objekt je še vedno last obrambnega ministrstva) zavzamejo, da se objekt preuredi in dobi novo perspektivo, bodisi v luči EPK 2025, bodisi v luči razvoja družbenega in gospodarskega tkiva Gorice. Svetnica DS namreč v svojem stališču opozarja, da je vojašnica močno dotrajana in da so bili doslej izvedeni le nekateri izredni ukrepi za rešitev nekaterih vprašanj, vezanih na zagotovitev varnosti, a brez nekega splošnega načrta za ponovno uporabo objekta v prihodnosti. Ukrepati je tako nujno, meni Fasiolo, ki je pri tem naletela na razumevanje odbornice Zilli.

Da opuščena kasarna, ki izhaja še iz avstro-ogrskih časov, ne predstavlja najlepše vizitke za obiskovalca, ki se v Gorico podaja po Tržaški ulici in potem po Ulici Duca d’Aosta, ni nobena skrivnost, tudi del pločnika je zagrajen, da bi se izognili nevarnosti, da bi na mimoidoče padel kak del strehe, napušča ali ometa. Njeno vprašanje je le del širšega vprašanja, kaj storiti s številnimi opuščenimi vojaškimi objekti, ki so s koncem hladne vojne in padcem železne zavese izgubili svoj pomen, s katerim si marsikateri krajevni upravitelj beli glavo.