EPIC bo prve vsebine dobil v maju

Objekt EPIC, ki so si ga zamislili kot enega izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025, bi se po napovedih z vsebinami moral odpreti na dan Evrope, 9. maja, a se to zaradi zamika pri gradbenih delih ni zgodilo. Kot pravi novogoriški župan Samo Turel, je tehnični pregled napovedan 15. maja: »Če bo šlo vse po načrtih oziroma, da bodo vsi tehnični parametri uspešno prestani, potem sledi izdaja uporabnega dovoljenja.« Do pridobitve uporabnega dovoljenja pa je tam uradno še gradbišče.

Objekt bo treba potem še opremiti. Župan v zvezi s tem pojasnjuje, da je bila minuli ponedeljek sicer že podpisana pogodba ter da so bili izvajalci že uvedeni v delo. »Takoj po petnajstem začnejo z opremljanjem,« dodaja župan. Na novogoriški mestni občini sicer upajo, da se bodo prve vsebine v prenovljenem objektu, čeprav ne bo popolnoma opremljen, lahko odvijale že v maju. Podobnega mnenja je tudi Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025, ki na vprašanje, kaj zamik odprtja EPIC-a pomeni za programe, ki so bili načrtovani v objektu, odgovarja, da se vsebine v tem času pripravljajo nemoteno: »Prav v tistem trenutku, ko bo prostor pripravljen na prevzem, bomo tja umestili vsebine. Najprej bo to mednarodna konferenca muzealcev od 18. do 21. maja. Potem so pripravljene vsebine že med 22. in 23. majem, naslednji je bienale mladih Evropske unije in Sredozemlja.«

Razstava se pripravlja

Vzporedno se, kot zagotavlja, pripravlja tudi stalna razstava, ki naj bi bila nared do konca poletja. EPIC bo namreč čezmejni participativni prostor, namenjen izmenjavi pogledov in razumevanju zgodovine 20. stoletja. Umeščen bo v nekdanje skladiščne prostore Slovenskih železnic, ki jih je novogoriška mestna občina odkupila prav za potrebe EPK. V objektu se bodo odvijali številni dogodki, vanj pa bo umeščena tudi stalna razstava, ki bo vključevala osebne zgodbe in spomine prebivalcev Goriške. Ta nastaja pod strokovnim vodstvom zgodovinarke Kaje Širok. Na ta način bo predstavljena zgodovina čezmejnega goriškega območja. »EPIC bo spodbujal dialog o identiteti in skupni dediščini, pri čemer bodo lokalni prebivalci aktivno sodelovali pri oblikovanju njegove vsebine. Platforma bo obravnavala zgodovinske in kulturne izzive ter spodbujala sodelovanje in kritični dialog,« pojasnjuje Zavod GO! 2025 na svoji spletni strani.