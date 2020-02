EPK 2025: danes rezultati prvega kroga

Danes ob 13. uri bo znano, ali se bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico uvrstila v drugi krog za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Včeraj je novogoriško-goriška ekipa pred 12-člansko mednarodno strokovno komisijo na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani predstavila najprej vsebino svoje prijavne knjige z naslovom Go! Borderless nato pa še odgovarjala na vprašanja komisije. Prvi vtisi ekipe so bili zelo spodbudni: na družbenih omrežjih je vodja kandidature Neda Rusjan Bric takoj po dogodku objavila, da jim je šlo odlično ter da je ekipa presrečna. Število mest, ki se bodo prebila v drugi krog, ni vnaprej določeno. Kot je znano, poleg Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za naziv EPK 2025 kandidirajo še Ljubljana, Piran skupaj z ostalimi istrskimi občinami, Kranj, Ptuj in Lendava. Če se Nova Gorica prebije v drugi krog, bo ekipa, ki je pripravila prijavno knjigo, vsebino le-te s šestdeset strani na podlagi pripomb komisije razširila na sto. V novembru bo območje obiskala komisija. Konec decembra oz. v prvih dveh mesecih leta 2021 bodo znani rezultati drugega kroga, ki bodo enemu izmed omenjenih slovenskih mest prinesli naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025.