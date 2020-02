EPK 2025: Gorici v drugi krog! (video)

Nova Gorica se je v sodelovanju z Gorico uvrstila v drugi krog za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Novogoriško-goriška ekipa je z vsebino svoje prijavne knjige z naslovom Go! Borderless, ki jo je predstavila včeraj na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani, prepričala 12-člansko mednarodno strokovno komisijo. Ob Goricah so se v naslednjo fazo prebili še Ptuj, Ljubljana in Piran, izpadla sta Kranj in Lendava. Mesta, ki so se uvrstila v končni izbor za naziv EPK 2025, je danes razglasilo Ministrstvo za kulturo RS.