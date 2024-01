EPK 2025 med glavnimi izzivi novega kvestorja

Evropska prestolnica kulture 2025 bo med glavnimi izzivi novega kvestorja Luigija Di Ruscia, ki je včeraj nastopil svojo novo službo.

»Goriško realnost kar dobro poznam, saj sem v Gorici služboval osem let, pet let kot namestnik kvestorja,« pravi Di Ruscio in poudarja, da so bili med njegovo dosedanjo izkušnjo na Goriškem odnosi s slovenskimi policisti vedno odlični.

»Zdaj nas čaka Evropska prestolnica kulture 2025. Posebno pozornost bomo morali nameniti preventivi. Delo bomo morali nastaviti skupaj s slovenskimi kolegi, pri čemer bomo morali seveda upoštevati število obiskovalcev in turistov, ki bodo prišli na Goriško. Če se bo ob visokem številu obiskovalcev izkazalo za potrebno, bomo seveda morali ustrezno okrepiti policijske vrste,« pravi Di Ruscio, po katerem bosta Nova Gorica in Gorica pod žarometi mednarodne javnosti, zaradi česar bodo morale policijske sile pozornost nameniti tudi protiterorističnim dejavnostim.

»Obveščevalne službe so že na delu,«pristavlja novi kvestor in razlaga, da se je v zadnjih letih število kaznivih dejanj v goriški pokrajini zelo znižalo.

Število tatvin upadlo

»Kaznivih dejanj je bilo lani zelo malo, dosegli smo skoraj raven iz obdobja pandemije. Število tatvin in kraj se je znižalo za trideset odstotkov,«pravi Di Ruscio in opozarja, da v zadnjih časih narašča edino število spletnih goljufij.

»V prihodnje bo spletnih goljufij predvidoma vedno več, po drugi strani ugotavljamo, da gre večinoma za majhne zneske. Lani so spletni goljufi prebivalcem nekdanje goriške pokrajine pobrali vsega skupaj 90.000 evrov,« pravi Di Ruscio in kakorkoli ugotavlja, da gre kljub nizkim zneskom za pojav, ki ga morajo varnostni organi kakorkoli upoštevati in mu kljubovati.

Novi kvestor pravi, da so lani policisti goriškega letečega oddelka opravili 4500 intervencij. Podvojilo se je število ljudi, ki so jim preverili dokumente, med poostrenimi nadzori prometa. »Mogoče je domačinom zoprno, ko jih policisti ustavijo za pregled, vendar gre za zelo pomembno aktivnost s področja preventive,« poudarja novi kvestor, po katerem ponovna uvedba mejnih kontrol ni povzročila večjih težav. Na Goriško so prišli policisti z raznih krajev po Italiji, ki jih pri delu koordinira poveljstvo mejne policije iz Vidma.

Di Ruscio razlaga, da se je med lanskim letom podvojilo število obravnavanih prošenj za pridobitev statusa azilanta, kar je po svoje dobro. Migranti, ki so jim preverili identiteto, imajo ves interes, da se čim prej vključijo v krajevno družbo, drugače je z gosti centra za repatriacijo CPRv Gradišču, kjer so nastanjeni priseljenci z dolgo policijsko kartoteko, ki čakajo na izgon iz države. V zadnjih dveh letih so izgnali iz države okrog dva tisoč tujih državljanov, ki so bili nastanjeni v centru CPR v Gradišču, kar ga postavlja v sam državni vrt po številu repatriacij.