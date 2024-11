EPK 2025: v programu bo vsak našel nekaj zase

Na predstavitvi uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 so pripravili izbor množice prireditev in dogodkov, ki bodo prihodnje leto poživili Novo Gorico, Gorico in okolico. Celovita informacija o projektih uradnega programa je na voljo na spletni strani www.go2025.eu.

Prihodnje leto bodo na sporedu štirje vrhunci:

8. februar Od postaje do postaje. Na slavnostnem odprtju evropske prestolnice kulture bodo s povorko od goriške do novogoriške železniške postaje simbolično združili obe mesti.

1. – 9. maj Pohod za Evropo. Sočasen pohod v več evropskih mestih, ki jih deli državna meja, in projekti, ki prehajanje meje spreminjajo v umetnost.

26. – 28. september Okusi brez meja. Eden najbolj priljubljenih festivalov enogastronomije bo prihodnje leto brezmejen, saj bo potekal tako v Gorici kot v Novi Gorici.

1. – 3. december Razsvetljena zaključna slovesnost. S svetlobnimi instalacijami bodo praznično okrasili Novo Gorico in Gorico – in na Ta veseli dan kulture sklenili Evropsko prestolnico kulture.

Program je razdeljen na štiri sklope:

VOJNA IN MIR

7. februar Dobrovo, 15. marec Štanjel , 30. april Gorica: Mušič – pokrajine telesa. Edinstven vpogled v življenje Zorana Mušiča, od prvih podob iz njegovega otroštva prek srhljivih spominov iz koncentracijskega taborišča do poslednjih avtoportretov.

9. maj EPIC. Odprtje Evropske platforme za interpretacijo 20. stoletja, stalne razstave s pričevanji in spomini prebivalcev Goriške.

9. maj Rešilec spomina in arhivske brigade. Premiera celovečernega dokumentarnega filma Anje Medved prinaša spomine tistih, ki so drugo svetovno vojno doživljali skozi otroške oči.

16. avgust Javorca, 22. avgust Sabotin, 29. avgust Cerje: Umetnost proti puški. Projekt s tremi glasbeno-scenskimi uprizoritvami raziskuje globoko vtisnjene sledi prve svetovne vojne.

KREACIJA NOVEGA

Dodekalogija 1972–1983. Premiere 1972: 10. januar, SNG Nova Gorica; 1973: 1. februar, SNG Nova Gorica; 1974: 22. marec SMG Ljubljana; 1975: 30. april gostovanje gledališča iz Ukrajine v SNG Nova Gorica; 1976: 24. maj, stadion Nova Gorica; 1977: 28. junij, SNG Nova Gorica; 1978: 7. julij, gostovanje madžarskega gledališča iz Temišvarja v Novi Gorici; 1979: 30. avgust, Krušče; 1980: 26. september, SMG Ljubljana; 1981: 25. oktober, gostovanje novosadskega gledališča v Novi Gorici; 1982: 28. november, SNG Nova Gorica; 1983: 19. december, SNG Nova Gorica. Transgeneracijska dokumentarna fikcija režiserja Tomija Janežiča o Novi Gorici kot mestu, ki je na presenetljive načine povezano z drugimi mesti.

od pomladi 2025 Basaglia – usodni spopad. S sinjim konjem bodo potovali po Sloveniji, odprli kino v goriškem Parku Basaglia – in pisali pisma. Poklon intelektualcu, ki je deinstitucionaliziral obravnavo norosti.

24. maj 2025 Sijoče nevidno mesto. Kakšna bi bila Nova Gorica, če originalne zasnove arhitekta Edvarda Ravnikarja ne bi zavirali politični in ideološki premiki? Projekt mapira to senčno, a sijoče nevidno mesto.

31. maj – 30. junij 2025 Bienale mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja. Bienale že od leta 1985 poteka vsaki dve leti na območju Sredozemlja in se osredotoča na umetnike in ustvarjalce, mlajše od 35 let.

17. julij 2025 Točka srečanja. Klavirski virtuoz Alexander Gadjiev pripravlja edinstven koncert na odprtem pod solkanskimi mostovi.

TIHOTAPCI

od januarja 2025 PostMobilnost. Niz medijsko-umetniških intervencij, produkcij in raziskav ponovne rabe ter premišljevanja prometa in mobilnosti tako v fizičnem kot tudi digitalnem prostoru.

od januarja 2025 Festival kompleksnosti. Serija pogovorov z vodilnimi pisci in misleci našega časa: Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović, Slavoj Žižek bodo le nekateri od gostov in sogovornikov.

od 12. marca 2025 Muzeji na meji. Predstavitev vodnika po poti, ki povezuje muzejske zbirke na novogoriškem kolodvoru, Pristavi, stražarskem stolpu v Vrtojbi in mirenskem pokopališču.

od aprila 2025 Think tank vlak. Literarne rezidence in dogodki, ki naslavljajo odnose med centrom in periferijo, ruralnim in urbanim, človekom in naravo.

12. junij 2024 Nestalno prebivališče. V medkulturnem senzoričnem projektu Barbare Pie Jenič se prepletajo veččutne atmosfere in izpovedi tistih, ki so prispeli na cilj, in tistih, ki so še na poti.

3. julij 2025 Brezmejno telo. MN Dance Company bo na prizorišču solkanskega kamnoloma odkrival omejitve telesa in vzgon preseganja njegovih bivanjskih omejitev.

od avgusta 2025 Tvoja meja je moja meja. Serija gledaliških predstav in performansov, ki opozarjajo na usode sodobnih migrantov in kličejo po enotni Evropi.

ZELO ZELENO

od januarja 2025 Knjižnica semen. Ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin temelji na brezplačni izmenjavi semen. Novogoriška knjižnica Franceta Bevka spodbuja varovanje ter ohranjanje doma pridelanih semen in vrst rastlin.

9. februar 2025 Laboratorij za prihodnost hrane. Pod budnim očesom Jurija Krpana se preko delavnic in umetniških projektov vzpostavljajo situacije, vezane na koncept prihodnosti hrane s področij preciznega vrtnarjenja in daljinskega zaznavanja.

od marca 2025 Radio Drugega. Internetni zvočni in kuratorski projekt Društva Robida, namenjen raziskovanju konceptualnih in fizičnih prostorov margin.

16. april 2025 Ni časa za stran. Serija delavnic za organizatorje dogodkov in festivalov, ki si prizadevajo za ekološko izvedbo dogajanja. Prostor za izmenjavo dobrih praks zero waste filozofije.

24. april 2025 Netopirska simfonija. Intimna prostorska zvočna izkušnja na gradu Rihemberk – prisluhnite netopirjem in drugim nočnim zvokom, predvajanih v človeku slišni frekvenci.

23. junij 2025 Zelene točke in gibanje. Serija predavanj in delavnic na temo zelene regeneracije – projekt vodi arhitektka dr. Saša Dobričić.

od julija 2025 ISOLABS. Marko Peljhan pripravlja serijo situacij, ki preučujejo kompleksno prepletanje umetnosti, znanosti, tehnologije, jezika in okolja, vse od izvira do izliva reke Soče.

4. julij 2025 Atlas pozabljenih sadovnjakov. Odprtje sadovnjaka v Kojskem, največje regijske genske banke starih sadnih sort. Pod botanično-umetniški projekt se podpisuje filmski režiser in direktor fotografije Gregor Božič.