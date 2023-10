EPK, pa tudi zeleni prehod

Novogoriški župan Samo Turel je skupaj z vodjo svojega kabineta Mijo Lorbek v sredo obiskal Celovec, kjer so skupaj z gostitelji na delovnem sestanku oblikovali konkretne korake v tesnem sodelovanju v spremljajočem programu Evropske prestolnice kulture ter pri zelenem prehodu. Obisk je bil izveden v okviru pobratenja treh občin: Celovca, Nove Gorice in Gorice.

Pobratene občine so namreč letos sklenile sodelovanje še poglobiti. V odsotnosti župana občine Gorica Rodolfa Ziberne, ki se te dni mudi v Genovi, je obe goriški občini na obisku zastopal novogoriški župan. Sprejel ga je celovški župan Christian Scheider skupaj s podžupanom Alojzem Dolinarjem. Pogovori so tekli v smeri sodelovanja pri skupnih dogodkih že v letu 2024 ter posebej v letu naslova Evropske prestolnice kulture 2025. Tesno sodelovanje se obeta tudi na področju zelenega prehoda in energetske samooskrbe ter turizma.

Občina Celovec je ob tej priložnosti izrazila željo, da bi se aktivno vključila v projekt Evropske prestolnice kulture, predvsem s produkcijo slovenske manjšine. Z novogoriško mestno občino bosta tesno sodelovali že prihodnje leto v okviru projekta novogoriške mestne občine Leto posvečamo, kjer bo poudarek na vsebinah čezmejnega sodelovanja in evropskega povezovanja.