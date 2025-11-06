EPK se bo poklonila Francu Basaglii

Nova Gorica in Gorica bosta od 11. do 14. novembra gostili mednarodno konferenco, s katero se bo Evropska prestolnica kulture (EPK) poklonila italijanskemu psihiatru Francu Basaglii (1924-1980). Ta je reformo psihiatrije, ki je vodila do zaprtja umobolnic v Italiji, začel prav v Gorici, povsem udejanjil pa v Trstu.

Konferenca z naslovom Franco Basaglia onkraj meja. Prakse svobode, ki je del uradnega programa EPK, bo poudarila pomen svobode pri duševnem zdravju in začrtala pot za nadaljnje premike proti vključujočim, dostopnim in skupnostnim storitvam za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Združila bo strokovnjake s področja duševnega zdravja, ljudi z izkušnjami duševne bolezni, negovalce, umetnike, raziskovalce in odločevalce z vsega sveta. Ob koncu bodo sprejeli tudi deklaracijo in jo naslovili na EU, ZN in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

Sodelovalo bo več kot 60 govorcev, prijavljenih je že več kot sto udeležencev, pričakujejo pa jih okrog 200, so organizatorji povedali na današnji novinarski konferenci v Epicu v Novi Gorici.

Konferenca se bo začela z uradno otvoritvijo v torek zvečer na podružnici tržaške univerze v Gorici, kjer se bo nadaljevala z razpravami v sredo, ko bo poudarek na Basaglii. Udeležence bo pozdravila tudi Devora Kestel, direktorica za duševno zdravje pri WHO. V četrtek so bo nadaljevala v Epicu in Osmici v Novi Gorici, zadnji dan pa bodo udeleženci obiskali nekatere ključne projekte na terenu v obeh Goricah, tudi Park Basaglia, kjer še danes stoji nekdanja pokrajinska psihiatrična bolnišnica iz časa Avstro-Ogrske. Tam je leta 1961 Basaglia začel svoj reformatorski pohod.