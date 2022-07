Erpac in Fai za vzajemno promocijo

Deželni zavod za kulturno dediščino Erpac in ustanova Fai (Fondo per l’ambiente italiano) sta v prejšnjih dneh podpisala petletni sporazum, ki so ga poimenovali FAI per me. Ustanovi bosta sodelovali za promocijo dogodkov, dejavnosti in nepremičninskega ter razstavnega bogastva.

Ustanova Fai bo dala na razpolago razdelek svoje spletne strani www.fondoambiente.it, ki ga letno obišče pet milijonov obiskovalcev, za promocijo številnih kulturnih dogodkov na državni ravni. Vključene bodo tudi razstave, ki jih organizira Erpac. Posebne dogodke bo Fai promoviral tudi preko svojih družabnih omrežij in mesečnega pregleda, ki ga preko elektronske pošte prejema več deset tisoč oseb.

Zavod Erpac bo prav tako dal na razpolago svojo spletno stran in družbena omrežja za promocijo dogodkov, ki jih prireja Fai. Vsi člani Fai na državni ravni pa bodo ob tem imeli na voljo znižano vstopnico v palače in razstavne prostore ter na ogled razstav, ki jih Erpac prireja. Člani Fai si bodo lahko po znižani ceni torej ogledali stalne in začasne razstave v goriški Palači Attems Petzenstein, v muzeju prve svetovne vojne in muzeju mode v grajskem naselju, lahko pa bodo obiskali tudi galerijo Spazzapan v Gradišču, Skladišče idej v Trstu in Vilo Manin v Passarianu. Na teh lokacijah bodo vodiči Fai in še ena oseba na skupino obiskovalcev lahko koristila brezplačen vstop. Kjer bo to mogoče, bodo skupine lahko tudi uporabljale pripomočke za vodene oglede (mikrofon, slušalke itd).»Že v preteklih letih smo začeli sodelovati z deželnim oddelkom ustanove Fai za razstavo Un Tesoro Sconosciuto in un Palazzo da Scoprire (Neznan zaklad v palači, ki jo gre odkriti). Sodelovanje je bilo zelo plodno in je poželo veliko uspeha tudi med obiskovalci. Mladi prostovoljci Fai so se zelo izkazali, saj so bili vedno pripravljeni, natančni in polni vneme. To sodelovanje se tako obnavlja s ciljem vzajemne promocije med zavodom Erpac in ustanovo Fai. Od vedno sem bila prepričana, da sodelovanje omogoča doseganje vse bolj ambicioznih ciljev. Nadejam se, da bodo tudi občine naše dežele znale izkoristiti to pomembno priložnost,« je povedala deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli.Tudi deželna predsednica Fai, Tiziana Sandrinelli, je izrazila svoje zadovoljstvo, in sicer iz vsaj dveh razlogov. »Prvič, ker ta petletni sporazum vključuje veliko pomembnih kulturnih ustanov v deželi in dodaja še en delček k mozaiku državnega projekta FAI per me. Tudi v Furlaniji - Julijski krajini se namreč trudimo, da bi razširili število sporazumov z raznimi ustanovami in organizacijami, ki delajo na tem ozemlju. Drugič pa smo zadovoljni, ker je ta sporazum priznanje za delo in solidnost naše Fundacije, ki je znala nadaljevati s svojim poslanstvom tudi v hudih trenutkih kot je bila pandemija. Naš odnos z institucijami je dolgotrajen in zapečaten, kar dokazuje tudi vpis v Fai številnih občin Furlanije - Julijske krajine,« je poudarila Tiziana Sandrinelli.