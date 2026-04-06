»Evropa druščina hlapcev z izjemo Španije in Irske«

Je svet res iztiril? V Gorici so prepričani, da je čas za odločen odgovor. Z naslovom, ki je hkrati klic na pomoč in obljuba Svet je skočil s tečajev... poskusimo ga ponovno spraviti na svoje mesto, se je v prejšnjih dneh v Kulturnem domu v Gorici pričel nov cikel srečanj Pogovorimo se.

Dogodek sta uvedla Anna di Gianantonio in Fabio Sesti, ki sta pojasnila ozadje pobude. Anna Di Gianantonio je predstavila široko mrežo organizatorjev, med katerimi so sekciji ANPI-VZPI Gorica in Podgora, Kulturni dom, revija Isonzo - Soča, društvo Apertamente iz Tržiča, SKGZ, kulturna zadruga Maja in združenje Pax Christi. Njihov namen je ustvariti, kot je poudarila, »gibanje za resnično informiranje o dogajanju in hkrati gibanje za mobilizacijo.«

»Zbrala se je skupina, ki trenutno zelo trpi v tem že dolgoletnem času vojne,« je pojasnila. Opozorila je, da vojno obdobje nima posledic le za gospodarstvo, temveč globoko vpliva tudi na politiko in psihološko zdravje prebivalstva. »Zadnja žrtev vojne je kultura, saj se vračajo stari duhovi preteklosti: spopad med nami in drugimi, verske vojne, kjer se religije uporabljajo kot politično orodje. Vrača se pomanjkanje informacij, lažne novice in cenzura drugače mislečih.«

Njeno misel je nadaljeval Fabio Sesti, ki je bil odločen: »Ne moremo več ostati nemočni in brezbrižni ter pustiti elitam, gospodarskim in političnim, da počnejo, kar hočejo.« Nato je še dodal, da je »psihološko in kulturno stanje prvi simptom bolne družbe, ki drvi v samouničenje, kot se je v zgodovini že zgodilo.«

Po uvodnih besedah je navzoče nagovoril tudi predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Gosta večera, Monija Ovadijo, je predstavil ne le kot izjemnega gledališkega ustvarjalca, ampak tudi kot mirovnika, »ki ga v naši sredi nujno potrebujemo«. Moni Ovadia je svoj nastop začel z neposredno in pretresljivo ugotovitvijo: »Danes smo bili v zelo kratkem času vrženi na rob brezna.« Govoril je namreč o nevarnosti jedrskega orožja, o katerem se danes govori z zaskrbljujočo lahkotnostjo. »Danes smo v situaciji, ki dokazuje, da je človeška vrsta bolezen tega planeta,« je dejal in pojasnil z grozljivimi številkami: »Za uničenje človeštva bi zadoščalo 600 jedrskih bomb. Po svetu pa jih kroži 12.500.«

Kritične do Izraela in ZDA

Dalje je ostro kritiziral stanje mednarodnega prava, za katerega je dejal, da sta ga »onečastili predvsem dve državi: sionistična država in Združene države Amerike.«

Brez zadržkov je obsodil dejanja in izjave ameriškega predsednika, ki po njegovem mnenju spodkopavajo temelje mednarodnega prava in etike. Kritičen je bil tudi do Evrope: »Naši voditelji so druščina hlapcev, z izjemo Španije in Irske. Evropa je pokleknila pred ameriškim imperatorjem.«

Internet vodi v suženjstvo

Kakšne so torej naše možnosti? »Resno nam grozi, da bomo nazadovali v dobo suženjstva,« je posvaril. »Vendar to ne bo suženjstvo s kroglo na nogi. Danes se suženjstvo dosega z internetom.« Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je po njegovem mnenju ključno: Kaj storiti? »Mi, državljani, nimamo medijev, nimamo orožja, nimamo ogromnih količin denarja. Prišel je čas, da zahtevamo nazaj moč vsakega posameznika, tisto, čemur v angleščini pravijo empowerment (opolnomočenje). To je tisto, kar opredeljuje status državljana.« Naša moč je odvisna od tega, ali se vsak od nas zave, da jo ima.

»Potrebujemo več dobrih ljudi,« je nadaljeval. »In kaj pomeni biti dober človek? To je nekdo, ki ne prenaša krivice, ki vidi probleme in trpljenje drugega, ne glede na politično ideologijo.« To misel je konkretiziral s primerom palestinskega naroda: »Danes dober človek ne more sprejeti tega, kar doživlja palestinski narod.« Pojasnil je, da treba je vztrajati dokler palestinskemu narodu ne bo priznana temeljna pravica vsakega naroda: pravica do samoodločbe.

Svoj nagovor je zaključil s pozivom k zavedanju naše skupne identitete: »Verjamem, da je čas, da se vsak od nas globoko zave svoje identitete. Prva identiteta, ki jo imamo vsi enako, se imenuje ‘človeško bitje’. In ta nas vse združuje.«