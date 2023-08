Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO išče še enega sodelavca. Cilj je okrepiti upravno in računovodsko strukturo ustanove, saj za enega od dveh razpisov, ki so ju objavili maja, niso našli ustreznega kandidata.

Iskani profil od kandidatov zahteva srednješolsko izobrazbo in vsaj tri leta izkušenj na področju računovodstva in administracije. Za razliko od prejšnjega izbora se za to delovno mesto ne zahtevajo posebne izkušnje na področju poročanja o evropskih projektih. Pogodba bo trajala eno leto z možnostjo podaljšanja.

Glavni cilj je okrepiti upravni in računovodski oddelek v EZTS GO. Ta korak je še posebej pomemben zaradi velikih projektov, ki so v teku. Vse podrobnosti so na voljo na uradni spletni strani EZTS GO na naslovu www.euro-go.eu v razdelku »Natečaji«. Vloge se sprejemajo izključno po e-pošti do 2. oktobra.