EZTS GO objavil prvi razpis sklada za male projekte (Small project fund)

Na spletni strani Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje so danes objavili dokumentacijo za prvi razpis iz sklada za male projekte (Small project fund) v sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Vse potrebne informacije so na spletni strani EZTS GO .

Sklad za male projekte GO! 2025 je orodje, financirano s programa Interreg Italia-Slovenija, ki ga upravlja EZTS GO. Glavni cilj sklada je priprava čezmejnega teritorija na Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025. Program Interreg Italia-Slovenija je s financiranjem Sklada za male projekte GO! 205 (na kratko SPF) podprl Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025 v sklopu evropskih programskih ciljev 4.6 "vloga trajnostne kulture in turizma v razvoju ekonomije, socialnega vključevanja in socialne inovacije".

EZTS GO bo s skladom upravljal in letno (od leta 2023-2027 oziroma do porabe sredstev) pripravljal razpise za projekte manjših vsot, od 30.000 do 200.000 evrov, na katere se lahko prijavijo podjetja, združenja, občine in drugi potencialni partnerji s programskega čezmejnega območja.