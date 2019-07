Faganelov Louder na festivalu Giffoni

Na letošnjem filmskem festivalu Giffoni, ki se od 18. do 27. julija že 49. leto odvija v bližini Salerna, bodo danes ob 18. uri, v modri dvorani, enem izmed festivalskih prizorišč, predvajali tudi kratki film Louder (Glasneje) 19-letnega goriškega režiserja Alexandra Faganela. Njegov kratki film ni v tekmovalnem izboru, predvajanje na mednarodno prepoznavnem festivalu, kot je Giffoni, pa je nedvomno pomemben dosežek.Meseca maja se je Louderuvrstil na drugo mesto na festivalu Ragazzi e cinema v kraju Bellaria Igea Marina (Rimini), lani pa je v Veroni tudi zmagal v sklopu Believe Film Festivala. Majska zmaga bo Louder popeljala tudi v finalni del mednarodnega festivala Amarcort, ki bo v Riminiju novembra.V nemem kratkem filmu, v katerem pridejo na površje tematike odraščanja in bega od realnosti, govorijo podnapisi, kadri, obrazi in izvirna glasba Emanueleja Gabriellija.