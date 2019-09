Feiglova knjižnica se pripravlja na selitev v Trgovski dom

Obnova pritličnih prostorov Trgovskega doma v Gorici poteka po načrtih, tako naj bi se slovenska knjižnica Damirja Feigla vanje vselila že jeseni prihodnjega leta. »Če ne bomo naleteli na nepričakovane ovire, bomo kmalu odprli nove prostore, kar nam je v veliko zadovoljstvo,« pravi knjižničarka in direktorica Narodne in študijske knjižnice (NŠK) Luisa Gergolet. S kolegico Martino Humar nas je pred dnevi sprejela v sedanjih prostorih knjižnice v KB Centru. Razkrili sta nam pregled delovanja prejšnjega leta in prvih sedmih mesecev letošnjega, projekte in prireditve, zaupali pa sta nam tudi novosti, povezane s selitvijo v Trgovski dom.

»Ob pregledu delovanja lahko povem, da se število izposojenih knjig iz leta v leto veča. Leta 2016 smo v knjižnici izposodili 14.360 enot, leto kasneje 12.585, lani pa je število naraslo kar na 15.542. Od teh je bilo 13.676 izposojenih v sistemu Cobiss, 1.866 pa v sklopu posoškega knjižničnega sistema, preko katerega je mogoče dobiti tudi dela v italijanskem jeziku. Velja omeniti podatek, da je bilo preko tega sistema samo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta število izposoj že 1.126, kar potrjuje dejstvo, da postajamo zanimivejši tudi za italijanske bralce. Za Goriško smo glavna izposojevalna točka posoškega knjižničnega sistema,« pravi Luisa Gergolet in pristavlja, da se to verjetno dogaja zato, ker v Gorici ni drugih podobnih splošno izobraževalnih občinskih knjižnic, ki bi ponujale knjige, prostore in storitve za dijake, saj postaja posoška državna knjižnica BSI vse bolj »arhivska« in zgodovinska. Po besedah knjižničark vedno več Italijanov, predvsem študentov, zahaja celo v Bevkovo knjižnico, ki razpolaga s številnimi študijskimi prostori.