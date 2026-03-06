V Gorici bo spomladi cvetela filmska umetnost

Letošnja pomlad bo v Gorici potekala v znamenju sedme umetnosti. Včeraj so v prostorih BorGo Cinema v Raštelu orisali številne prihodnje aktivnosti programa Kinoateljeja. Tudi letos bo stekel Cikel slovenskega filma v Italiji, na sporedu bodo priljubljeni filmski sprehodi, ki so jih poimenovali Naš nedeljski kino, in ustvarjalna delavnica za odrasle. Prostora bo tudi za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili sprehoda Prvi filmski pogledi - igra svetlobe.

Prvo srečanje je potekalo že včeraj med popoldnevom in večerom pod naslovom In memoriam Béla Tarr. Z dogodkom so se želeli pokloniti enemu najradikalnejših in najvplivnejših avtorjev sodobnega filma, Béli Tarru, ki se je poslovil januarja letos. Včeraj zvečer je goriški Kinemax gostil posmrtno podelitev nagrade Darka Bratine pred kratkim preminulemu madžarskemu režiserju Béli Tarru. Priznanje je prevzela življenjska sopotnica Amila Ramović.

Cikel širi obzorja

Po odmevnem letu Evropske prestolnice kulture 2025 Cikel slovenskega filma v Italiji ne pojenja, temveč širi obzorja. »Cikel Kinoatelje prireja že vrsto let z namenom, da bi prinesli slovenske filme v italijanski prostor z italijanskimi podnapisi. Ne gre pa samo za preprosto projekcijo filma, vedno je prisoten tudi avtor,«je dejala programska koordinatorka in vodja stikov z javnostjo Nadina Štefančič.

Že med letom GO! 2025 so dejavnost želeli še posebno razširiti na območju. V novi izvedbi pa bodo program poleg Gorice, kjer projekcije potekajo v Hiši filma, gostili še tržaški kino Ariston, videmski kino Visionario, pordenonsko društvo Cinemazero in Slovensko multimedialno okno - Pripovedni in pokrajinski muzej v Špetru. Partnerska sodelovanja sicer niso novost, v novem letu pa so sodelovanja želeli še dodatno okrepiti, so poudarili včeraj.

Cikel bodo sestavljali trije filmi, ki bodo predvajani v Gorici, odtod pa bodo začeli svojo pot po FJK in dlje. Niz se bo začel v četrtek, 19. marca, ob 20. uri v Hiši filma v Kinemaxu, ko bodo zavrteli celovečerni igralni prvenec Ida, ki je tako grdo pela, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Prisotna bo tudi režiserka Ester Ivakič. Sledil bo dokumentarni film režiserja Mirana Zupaniča Sarajevo safari, ki bo italijansko premiero doživel v sredo, 25. marca, v Pordenonu. Gre za eno najbolj zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva med letoma 1992 in 1996. Film bo v Gorici na sporedu 14. in 16. aprila, kasneje pa še drugod po FJK in drugih italijanskih lokacijah. Tretji film pa bo v Gorici na ogled 7. in 8. maja. Gre za satirično dramo režiserja Žige Virca Zemljo krast.

Nedeljski sprehodi s filmom

Martina Bearzi je predstavila cikel brezplačnih filmskih sprehodov Naš nedeljski kino, ki bo med marcem in majem ob nedeljah odrasle, otroke in družine peljal na raziskovanje filmske umetnosti skozi mesto. Prvi sprehod bo 15. marca, vsako srečanje pa bo zaobjelo tudi aperitiv ali zajtrk.

Poleg klasičnih filmskih sprehodov so si letos zamislili tudi take, ki so po meri otrok. Vnedeljo, 29. marca, bo zaživel prvi otroški ustvarjalni sprehod Prvi filmski pogledi - igra svetlobe. Otroci bodo spoznavali osnove filmskega pripovedovanja in umetnosti ter v goriškem grajskem naselju fotografirali in ustvarili svoj zgodboris. Za nameček bo 29. marca in 3. maja umetnica in grafična oblikovalka Silvia Klainscek vodila ustvarjalno delavnico za odrasle, kjer bodo udeleženci spoznavali tradicionalno tehniko tiska s premičnimi črkami.

Ob koncu tiskovne konference je spregovorila tudi vdova Béle Tarra, Amila Ramović. Izpostavila je, da bi si pokojni mož izredno želel sam prevzeti nagrado, poudarila je tudi njegovo vero v moč skupnosti. »O svojem mišljenju pa je že sam vse povedal ... v svojih filmih,«je dejala. Da so se vsi nadejali, da bi režiser osebno prišel na podelitev, je poudarila tudi programska vodja Kinoateljeja Mateja Zorn. Kinoatelje je namreč madžarskemu režiserju, scenaristu in producentu že lani želel podeliti nagrado Darka Bratine, vendar mu bolezen žal ni dopuščala, da bi se jim pridružil. »Skozi svoj film in opus, pa je vseeno tukaj,«je zaključila Mateja Zorn in pristavila, da je bil Tarr in še vedno je vir navdiha za mnoge.