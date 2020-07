Festival èStoria naj učinkuje »protivirusno«

Spletna izvedba festivala èStoria, ki so jo preimenovali v Controvirus, bo delovala »protivirusno« v razmerju do vseh (nepreverjenih, lažnih, neutemeljenih) besed, mnenj in na splošno novic o koronavirusu, ki smo jim bili priča v mesecih po razmahu okužbe. Tako je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi vsakoletnega zgodovinskega festivala, ki se je letos, kakor vsi ostali dogodki in prireditve, moral prilagoditi izrednim razmeram.

Letošnji festival, Controvirus, se bo v glavnem dogajal na spletu, vendar bodo nekatera predavanja predvajali v Ljudskem vrtu, seveda za zelo omejeno število oseb. Controvirus bo velik eksperiment in izreden unikum na kulturnem področju, je povedal Ossola. Z izhodišča sedanjih razmer, torej razmaha okužbe s koronavirusom, bo spletni festival obravnaval temo epidemij skozi čas. Sodelovali bodo strokovnjaki na področju zgodovine medicine, novinarji, strokovnjaki v politologiji, literati itd. Med temi so Frank Snowden, David Quammen, Alessandro Barbero, Federico Rampini, Paolo Mieli, Sergio Romano, Dacia Maraini, Edward Luttwak, Christine Loh ... S približno 70 sodelujočimi so organizatorji posneli 43 srečanj, ki jih bodo v prihodnjih tednih, od 24. julija, predvajali na Youtube kanalu èStoria.