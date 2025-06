Festival Prečkanja se je začels poklonom Schubertovi glasbi

Pred nekaj dnevi smo se poslovili od svetovno priznanega pianista Alfreda Brendla, ki je bil izjemen interpret Schubertove glasbe. Program ponedeljkovega otvoritvenega koncerta festivala Prečkanja je zato zvenel kot nenačrtovan poklon njegovi umetnosti, saj je bil v celoti posvečen umetnosti Franza Schuberta in ravno zadnjim sonatam, ki jih je dunajski skladatelj napisal v zadnjem polletju svojega življenja.

Pianist (in prejemnik nagrade Abbiati) Filippo Gorini je publiki v novogoriškem Kulturnem domu posredoval najprej osebne občutke ob izvajanju teh skladb. Povedal je, da so pozna dela vsakega skladatelja (kljub temu, da je bil Schubert še zelo mlad) strnjen odraz njegovega glasbenega sveta, ki v tem primeru ne izhaja iz dolžnosti naročila, temveč iz potrebe po izražanju intimnih doživljanj. Dodal je, da iz teh del veje občutek skrivnostne, umirjene resignacije, ki se nikoli ne istoveti z žalostjo, saj se odraža v glasbenih slikah, kjer sobivajo avstrijski plesi in spevi, osebne misli in meditacije, trpljenje in poetičnost.

Izvajanje vseh treh zadnjih klavirskih sonat Franza Schuberta je za izvajalca zahteven izziv, katerega se je Gorini lotil na pamet in z jasnim pogledom na razvoj skladateljeve postopoma bolj osebne, neposredne in zrele izpovedi. Zvok koncertnega klavirja ni našel idealnega sozvočja z izvajalcem, ki je iskal kompromis med tankočutnim pristopom in neprozornim zvočnim izrazom. Vertikalni pogled na skladateljevo pisavo se je odražal v vodenju fraziranja in v določeni odmaknjenosti, ki je prišla do izraza predvsem v sonati v c molu. Ponotranjen pristop je bolj prepričljivo obarval izvedbo sonate v a duru, publiko pa je najbolj prevzela najbolj »eksplicitna« treh sonat, tista v b duru, ki jo je Gorini oblikoval v kontrastih med trdoto bolečih izrazov in melanholičnimi, izpovednimi reminiscencami (vrhunec je zagotovo predstavljala ganljiva vdanost drugega stavka).

Gadžijev je programski vodja

Drugo izvedbo Festivala Prečkanja – Sconfinamenti prirejata Glasbena matica in ustanova Imago Sloveniae. V imenu Glasbene matice je na prvem koncertu spregovoril ravnatelj Manuel Figheli, ki je opisal festival kot stičišče vizij, ki spodbuja dialog med kulturami in generacijami. Festival, ki mora še graditi svojo zvesto publiko izven strokovnih krogov, je ena od tistih prireditev, ki bistveno bogatijo čezmejno kulturno sliko s premišljenim vodenjem pobudnika in programskega vodje Alexandra Gadžijeva, ki si ob sijajni koncertni karieri prizadeva tudi za vrednotenje mladih kolegov.

V tem tednu so sledili drugi koncerti, pogovori z umetniki, predavanji o glasbi in matematiki in o vizualni govorici med arhitekturo in glasbo.

Konec tedna ponuja nastope udeležencev mojstrskega tečaja Alexandra Gadžijeva v Slovenski Filharmoniji, sledil bo 1. julija koncert alumnov v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici (ob 20.30), 2. julija pa projekcija dokumentarnega filma Pianoforte, s katerim je režiser Jakub Piatek ustvaril portret pianistov na legendarnem mednarodnem tekmovanju Chopin (v SNG Nova Gorica).