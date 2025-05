Festival zgodovine bo prvič prečkal mejo

Vrvež, ki vsako leto v maju preplavi Gorico ob festivalu zgodovine èStoria, bo letos prvič prečkal mejo in zaobjel tudi sosednjo Novo Gorico. V preteklosti so na dogodku že sodelovali slovenski zgodovinarji in strokovnjaki, tokrat pa bo festival prvič postal čezmejen. In ne le z vsebinskega vidika, ampak tudi fizičnega, saj bo osem dogodkov potekalo v Novi Gorici. Prvič bodo nekateri dogodki potekali tudi v slovenskem in angleškem jeziku. 21. festival bo potekal od četrtka, 29. maja, do nedelje, 1. junija, za uvod pa bo poskrbel èStoria Film Festival, ki se je začel že včeraj popoldne s srečanjem o goriškem srednjem veku in filmom Metropolis v Kinemaxu.

Sklop dogodkov, ki bodo na voljo tudi v slovenskem jeziku, so poimenovali èStoriaTransfrontaliero (Čezmejni èStoria). Čezmejni èStoria je omogočil Interreg projekt BeWoP (Beyond Walk of Peace), ki ga vodi fundacija Pot miru v sodelovanju z EZTS GO, zavodom PromoTurismo FJK, ZRC SAZU, združenjem èStoria in Občino Miren-Kostanjevica. Željo, da bi tudi slovenska javnost spoznala največji zgodovinski festival v Italiji, je izrazila direktorica fundacije Poti miru v Posočju Maša Klavora, namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad pa se ob tem nadeja, da bi se letos tudi običajni italijanski obiskovalci festivala udeležili srečanj na slovenski strani.

Program dogodkov, ki bodo v slovenščini in italijanščini, je predstavila Petra Svoljšak (ZRC SAZU). Niz bo odprlo srečanje Kraški mikrokozmosi v četrtek ob 9.30 v avli Bommarco na Verdijevem korzu, v avditoriju Fogar pa bo ob 11. uri predavanje Zgodba/e v stiku. Osem dogodkov bo potekalo v Novi Gorici. V četrtek ob 15. uri bo v EPIC-u pri novogoriški železniški postaji potekalo srečanje z naslovom Habsburška mesta, na katerem bosta spregovorila tudi profesor zgodovine Rok Stergar in francoska zgodovinarka Catherine Horel. Ob 16. uri se bodo na isti lokaciji pogovarjali o krajevnih imenih. V Knjigarni kavarni Maks bo ob 17.30 dogodek Londonski tower, od 18.30 dalje pa bo govor o knjigi Volkuljin sin.

V petek se bodo ob 15.30 v EPIC-u pogovarjali o identitetah mesta (Alessandro Cattunar, Paolo Malni, Kaja Širok, Petra Svoljšak). Ob 16.30 bodo poskusili odgovoriti na vprašanje: Kaj je bilo prej - ime ali kraj? Ob 18. uri bo Knjigarna in kavarna Maks gostila dogodek Šparta, v soboto ob 15.30 pa predstavitev monografije o gradu Rihemberk. Več srečanj bo potekalo tudi v goriškem Trgovskem domu: v petek ob 9.30 o Tolminu in njegovih gradovih, ob 18. uri o sprehodu po nekdanji soški fronti. V soboto ob 18. uri bo govor o mestu Pulj, ob 19.30 pa o Kopru in Zadru. Vnedeljo opoldne pa bodo analizirali povezave med mestom in podeželjem med 19. in 20. stoletjem. V soboto ob 10.30 bo v deželnem avditoriju v Gorici osrednja tema mesto Oglej. Ob 10. uri bo iz Raštela krenil kinematografski sprehod o Nori Gregor, državna knjižnica v Gorici bo ob 19.30 gostila dogodek Vrt in mesto, v nedeljo ob 18.30 pa bo v prostorih društva UGG dogodek Načrtovanje nereda - ideje za mesto 21. stoletja.