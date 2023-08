Film povezali z arhitekturo

Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana sta s podporo Mestne občine Nova Gorica, Slovenskega filmskega centra, Častnega konzulata Republike Poljske v Novi Gorici, Dijaškega doma Nova Gorica in Telekoma tudi letos organizirala mednarodni mladinski filmski tabor. Slednji sodi tudi v program Evropske prestolnice kulture, kaj so mladi filmarji ustvarili letos, pa si bo mogoče ogledati nocoj, 18. avgusta, ob 21. uri v atriju Dijaškega doma v Novi Gorici.

Mladi so tokrat navdih za ustvarjanje iskali v sloganu Svoboda prostora in tako poskušali najti skupen jezik filma in arhitekture, in sicer z načrtovanjem scenarijev in zgodborisov, z izdelavo maketnih rekvizitov za animacijo, pa tudi z iskanjem navdiha s pomočjo idej arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja, ki je zasnoval Novo Gorico. Na ta način se na letošnjem filmskem taboru pridružujejo programu Ravnikarjevega leta v Ravnikarjevem mestu. Pisana druščina 27 mladih udeležencev med 9. in 17. letom starosti, med katerimi so bili poleg Slovencev, tudi iz zamejstva, še Italijani, Poljaki in Ukrajinci, je ustvarjala pod vodstvom izkušenih mentorjev, pa tudi mlajših filmarjev, ki še študirajo. To so Jana Rajh Plohl(programska vodja), Mateja Sulič (koordinatorica projekta), Enej Ljubič Šinigoj, Jan Mozetič, Jure Batagelj, in novi mentorji, ki se prvič preizkušajo v tej vlogi na taboru, Karin Likar, Ana Grzetić, Dan Grabnar, Erica Zago in mlad asistent Štefan Sedmak. Posebna gostja letošnjega tabora je bila Alenka Nahtigal, ki se je v vlogi oblikovalke maske podpisala pod več kot 60 filmov. Skupno je nastalo šest kratkih filmov, in sicer dve animaciji in štirje kratki filmi, kjer se žanri prepletajo med igranim, dokumentarnim, eksperimentalnim ter komedijo.

Kulturna izmenjava

Lukas Paprotny, poljski konzul v Sloveniji,je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril pomen kulturne izmenjave: »Veseli nas, da bo naslov Evropske prestolnice kulture v letu 2025 nosila Nova Gorica skupaj s sosednjim mestom Gorico, zlasti zato, ker je že obstaja čezmejno sodelovanje Nove Gorice tudi s poljskimi mesti, ki imajo podobno situacijo ob meji. Prepričani so, da bo čezmejno sodelovanje v osrčju poudarkov EPK 2025. Poljsko veleposlaništvo podpira kulturno sodelovanje.« Tudi novogoriški župan Samo Turel je opozoril na to, da je sodelovanje čezmejno, kar jih bo vodilo tudi v letu 2025.

»Vesel sem, da so se v filmskem taboru odzvali na naše povabilo po sodelovanju v Ravnikarjevem letu. Na ta način mladi ustvarjalci kulturno dediščino, ki jo predstavlja naše mesto, osvetlijo skozi filmsko ustvarjanje ter pripomorejo k odkrivanju lepot Nove Gorice tako za domačine kot obiskovalce,« je opozoril novogoriški župan Samo Turel.

Miranda Brataševec, predsednica Ustanove Silvana Furlana, pa je opozorila na pomen kontinuitete organiziranja mednarodnega mladinskega filmskega tabora v Novi Gorici.

»Verjamem v ustvarjalnost mladih. To je glavni motiv delovanja naše ustanove. S tem želimo nadaljevati in širiti filmsko ustvarjanje mladih. Neverjetno je spoznati, koliko idej in domišljije nosijo v sebi mladi ljudje. Zato jih je vredno podpreti in spoznati njihovo sporočilo, je pouarila Mirana Brataševac.«