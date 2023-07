Filmski večer na skupnem trgu

V torek, 18. julija, se bo ob 21. uri na Trgu Evrope dvignilo veliko platno in na stičišču Gorice in Nove Gorice predstavilo tri filmska dela, ki upodabljajo raznolike zgodovinske, družbene in intimne zgodbe o življenju na meji. Kinoatelje namreč na tem mestu že vrsto let pripravlja poletni večer z repertoarjem sedme umetnosti in spodbuja razvoj Trga Evrope / Transalpine kot kulturnega dogajališča.

Tokratni program zajema dokumentarno delo filmske režiserke Jasne Hribernik Nočemo belega kruha (2009), ki skozi pripovedovanja živih prič ter mladih zgodovinarjev govori o srečanjih z razsipništvom in demokracijo, o času prešernega rajanja, pa tudi ostrih demonstracij za priključitev k Jugoslaviji. Občinstvo bo v film popeljal pogovor z režiserko.

Pred tem bodo na velikem platnu zaživele tudi podobe kratkih filmov Kje je železna zavesa? (1961) slovenskega režiserja Maka Sajka, ki na hudomušen način opisuje življenje na jugoslovansko-italijanski državni meji leta 1960, ter kratki animiran film Vojna besed ali spoštljiva tišina? (2020) režiserja mlajše generacije Lea Černica. Animirano delo je nastalo v produkciji Kinoateljeja v okviru projekta, ki so ga izvajali v šolskem letu 2020/2021.