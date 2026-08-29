Folklorne skupine bodo preplavile goriške ulice

S prižigom tradicionalnega ognja prijateljstva se je v četrtek na Travniku uradno pričel 54. Mednarodni festival folklore, ki se bo nadaljeval še danes in jutri. »Že vrsto let imamo moto, da gradimo mostove med ljudmi in narodi. In to ni samo slogan. V 54 letih festivala smo doživeli različna težka zgodovinska obdobja: od hladne vojne do drugih kriz in konfliktov. Žal se danes ponovno srečujemo z zelo zahtevnimi razmerami. Zato je organizacija festivala, na katerem se različni narodi srečujejo, prepletajo in spoznavajo, na eni strani zelo zahtevna, po drugi strani pa enkratna in pomembna,« za Primorski dnevnik poudarja Stefano Minniti, predsednik kulturnega društva Etnos, ki je organizator festivala. Prepričan je, da morajo tradicije in kulture prav v tem trenutku ljudi še bolj povezovati.

Jutri nagrajevanje na Travniku

Na festivalu sodelujejo poleg lokalnih skupin tudi skupine iz Hrvaške, Madžarske, Švedske, Ukrajine in Združenih držav Amerike. »V vseh teh letih smo gostili že številne države, ki so se soočale z različnimi notranjimi težavami. Pri nas je bil festival vedno praznik narodov,« pravi Minniti.

»Letošnja edicija je posebna tudi zato, ker smo jo nekoliko prenovili. Poskušali smo najti način, kako tradicijo in kulturo ohraniti v njenem bistvu, hkrati pa jo predstaviti na bolj sodoben način,« pravi predsednik. Danes ob 9. uri bo v nekdanji pokrajinski palači na Korzu Italija na sporedu 50. kongres ljudskih tradicij na temo narave ob 800-letnici smrti sv. Frančiška. Vstop bo prost, med predavatelji bosta tudi Janja Ravnikar in Magdalena Tovornik, predstavnici Mednarodnega sveta organizacij folklornih festivalov in ljudske umetnosti. Ob 18. uri bo izpred palače sprevod folklornih skupin krenil proti Verdijevemu Korzu, Ulici Oberdan in se bo zaključil na Travniku, kjer bosta drevi ob 21. uri nastop vseh skupin in nagrajevanje. Jutri ob 11. uri bo v Ljudskem vrtu koncert mestne godbe iz Lienza. Med premori bodo potekali nastopi in delavnice v sklopu evropskega projekta Sports4Fun v sodelovanju z ISIG. Od 19. ure dalje se bodo na Travniku zvrstili še razni nastopi in koncerti. Nakar bodo spet nastopile vse folklorne skupine, dogajanje se bo nato zaključilo z nagrajevanjem.