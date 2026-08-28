Od polovice septembra bo goriški grad dobil novega upravitelja

Od 14. septembra letos do konca februarja naslednjega leta bo za goriški grad in za storitve, povezane z njegovim odpiranjem, sprejemom obiskovalcev, blagajno ter uporabo vseh multimedijskih poti, skrbela goriška socialna zadruga Iso Coop.

Občina Gorica je z zadrugo sklenila pogodbo v vrednosti približno 170 tisoč evrov za zagotavljanje nemotenega delovanja največje turistične znamenitosti v mestu. Gre za začasno rešitev v pričakovanju na nov javni razpis za dolgoročnejše upravljanje gradu. Do 13. septembra objekt še upravlja začasna mreža družb, ki jo sestavljajo socialna zadruga Arteventi kot vodilni partner ter zadruge La Collina, Musaeus in Guarniero.

Številke krepko podvojile

»Goriški grad predstavlja nedvomno simbol našega čezmejnega prostora. V zadnjih letih smo veliko vlagali v to, da ne bi ostal zgolj simbol, temveč tudi prostor, kjer lahko obiskovalci začutijo zgodovino, razumejo, kaj se je dogajalo v preteklosti, hkrati pa vidijo velike korake naprej, ki smo jih naredili na tem območju in jih bomo naredili v prihodnosti,« pravi goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Zgodovinsko znamenitost so po besedah odbornika iz gradu preoblikovali v stalni muzejski objekt ter vanj vključili številne multimedijske vsebine, zaradi katerih je še privlačnejši. »Pri tem ga nismo razvrednotili ali mu odvzeli del njegovega bistva, temveč smo ohranili zgodovino in zgodovinsko vrednost ter ga hkrati usmerili v prihodnost. Poleg multimedijskih vsebin smo vključili tudi holograme. Gre torej za grad, ki si ga vsekakor velja ogledati,«nadalje razlaga odbornik in utemeljuje, da o tem pričajo tudi številke in pozitivni odzivi obiskovalcev.

Od začetka leta 2026 si je grad ogledalo 37.452 obiskovalcev. V enem letu, se pravi od avgusta 2025 do avgusta letos, pa je znamenitost obiskalo 71.346 ljudi. »Ko sem pred devetimi leti prevzel vlogo odbornika, smo v enem letu zabeležili skupno 32 tisoč obiskov. Število obiskovalcev smo torej več kot podvojili, vendar bomo še rasli,«poudarja Oreti, ki meni, da je prenovljeni grad osrednji del dediščine projekta GO! 2025.