Knjigarnarje veseli obisk mladih, poleti »teknejo« kriminalke in romani

Poletje za goriške knjigarne je najpomembnejši del leta po božičnem času. Čeprav je zaradi počitnic obiskovalcev nekoliko manj, kupci pogosto kupijo več knjig hkrati. Posebej spodbudno je, da se v knjigarne vrača vse več mladih, ki kljub digitalnim vsebinam še vedno radi posegajo po fizičnih knjigah. Med poletnimi uspešnicami so bile tudi letos predvsem kriminalke in romani.

V knjigarni Ubik so veliko zanimanja zaznali za zgodbe, v katerih so v ospredju ženske in njihove življenjske izkušnje, med drugim za roman Le dirimpettaie Serene Bortone. Med bolj iskanimi avtorji so izpostavili Ilario Tuti, Gianluca Gotta in Luciano Littizzetto, dobro pa so se prodajale tudi psihološke kriminalke, kot je Non se l’aspettava Shari Lapene. Romani za dekleta pa so bili po njihovih besedah pogosto »varna izbira, saj gre za njihovo področje«.

Bralci niso posegali le po romanih. V knjigarnah Ubik in Libreria Editrice Goriziana (LEG) so med poletnimi uspešnicami izpostavili Murdoku, ki združuje reševanje sudokujev in razkrivanje zločina. »Ljudje se želijo preizkusiti v različnih nalogah, reševati uganke in zločine,« pravijo v Ubiku. V knjigarni Voltapagina je bilo veliko zanimanja za publikacijo Enigmi della porta accanto skupine Nove Magi, pri kateri lahko bralec isto zgodbo spremlja iz ženske ali moške perspektive. Za eseje je bilo zanimanja manj, izjema pa so zgodovinske knjige, ki so posebnost knjigarne LEG. Tam opažajo dobro prodajo tako splošno zgodovinskih naslovov kot knjig o lokalnem okolju in zgodovini. Po njih posegajo predvsem turisti, ki želijo bolje spoznati mesto in širšo okolico.

V novogoriški knjigarni Maks so bili presenečeni predvsem nad večjim zanimanjem za klasično literaturo, pripovedno prozo, kratke zgodbe in poezijo. V Katoliški knjigarni so imeli letos največ dela z naročili učbenikov. Nekaj povpraševanja je bilo tudi po knjigah za poletno branje, ki so jih učenci dobili kot domačo nalogo. Tudi v knjigarni na Travniku so opazili turiste, ki so iskali vodnike po mestu, domačini pa so prihajali po točno določene knjige oziroma z naročili za posamezne naslove.