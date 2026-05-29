Fotografije narave zaživele v prenovljeni dvorani

Cvetje ob reki, pogled divje živali, ples ptic nad laguno. Drobni trenutki, v katerih se skriva veličastna lepota narave, so v središču fotografij Nikol Frandolič, ki se je prejšnji teden s svojimi deli predstavila na razstavi na Vrhu. Fotografije mlade domačinke so postavili na ogled v prenovljenih prostorih kulturnega društva Danica, odprtje je potekalo v četrtek in je bilo vključeno v niz prireditev projekta BEroots – Med rekami in lagunami, ki ga v okviru programa Interreg sofinancira Evropska unija.

Večer je uvedla predsednica Danica Viljena Devetak. Poudarila je pomen sodelovanja med občinama Sovodnje in Vipava ter spomnila, da je bilo prav društvo Danica med glavnimi pobudniki čezmejnega povezovanja.

Pridobitev za vas

Ob tej priložnosti so uradno odprli tudi obnovljeno dvorano društvenega sedeža. Predsednica Gospodarske zadruge Brajda Vrh Dolores Černic je poudarila, da bodo prenovljeni prostori pomembna pridobitev za nadaljnje kulturno življenje kraja. Zahvalila se je podjetjem in domačinom, ki so s podporo in delom pripomogli k novi podobi vrhovskega doma.

Kulturni program so oblikovali mladi pevci in pevke. Nastopili sta skupina Kapljice iz Sovodenj pod vodstvom Tine Balta ter vokalna skupina Glasbene matice, ki jo sestavljajo učenke solopetja iz razreda Martine Feri. Navzoče sta nagovorili tudi odbornica Občine Sovodnje Alida Passon in predstavnica SDGZ Ingrid Scozzai. Slednja je predstavila organizacijo projekta BEroots in izpostavila pomen kulturnih prireditev, ki že dve leti potekajo v obeh občinah, nosilkah dolgoročnega projekta.

Kulturno društvo Danica je v sklopu letošnjega programa že pripravilo predstavitev filma Zdravljica, ki ga je posnelo Turistično društvo Podnanos, prejšnji teden je bila na vrsti razstava, junija pa bo na dvorišču vrhovskega hrama potekal še glasbeno-kulturni večer z degustacijo krajevnih vin.

Osrednji del večera je bil namenjen razstavi Drobni trenutki avtorice Nikol Frandolič, ki se že pet let posveča naravoslovni fotografiji. S posebno občutljivostjo opazuje živalski svet in ekosisteme prostora med Krasom, rekami in lagunami. Njene fotografije obiskovalca vodijo od reke Vipave do izliva Soče, od drobnih žuželk in martinčkov do divjih prašičev, srn, lisic in ptic v gradeški laguni.

Razstavo, ki bo na ogled do 7. junija, so razdelili v sedem tematskih sklopov. Prvi je posvečen cvetju ob Vipavi, sledijo prizori iz živalskega sveta: barviti martinčki, ujeti v živahnem gibanju na skali, minimalistični posnetki žuželk, sprehod divjega prašiča, ples ptic nad laguno in fotografije gozdnih živali, ki živijo v prostoru med Vipavo in soškim izlivom. Med posameznimi sklopi obiskovalce spremljajo izbrani verzi sovodenjskega pesnika Franja Rojca, objavljeni v izvirniku in v italijanskem prevodu Darie Betocchi. Poezija tako dopolnjuje fotografsko pripoved in razstavi daje še izrazitejši krajevni pečat.

Večer se je sklenil v sproščenem vzdušju. Številni obiskovalci so si po kulturnem programu ogledali fotografije, nato pa se zadržali v pogovoru in druženju v zunanjih društvenih prostorih. A.V.