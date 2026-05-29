Shod delavcev podjetja StarTech

Okrog sto delavcev tržaškega podjetja StarTech (nekdanji Flextronics) se je dopoldne zbralo na protestnem shodu pred sedežem prefekture na Velikem trgu v Trstu, da bi vnovič izrazili zaskrbljenost glede prihodnosti tovarne in poslovnega načrta, ki se je po njihovi oceni izkazal za zelo šibkega in krhkega.

Shod so spodbudili sindikati Fim, Fiom, Uilm in Ugl. Sindikalno delegacijo je sprejel prefekt Giuseppe Petronzi, medtem ko so protestniki, ki so danes stavkali štiri ure, pred vladno palačo čakali na izid sestanka. Podporo jim je tu izrekla tudi deželna odbornica za delo Alessia Rosolen.