Na gradbišču v Velenju v delovni nesreči poškodovanih pet ljudi

Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo pet oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri vlivanju betonske plošče, so sporočili s Policijske uprave Celje. Neuradno se je nesreča zgodila v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas.

Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v Splošno bolnišnico Celje in Slovenj Gradec. Stopnja njihovih poškodb za zdaj še ni znana.

Na kraju nesreče še vedno poteka ogled, ki se ga udeležujeta tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Policisti in pristojne službe ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Več informacij o vzroku nesreče in zdravstvenem stanju poškodovanih bo predvidoma znanih po zaključku preiskave.