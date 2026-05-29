V Doberdobu trije večeri v znamenju glasbe

Konec junija bo v Doberdobu živahno. Obeta se namreč tridnevna prireditev v organizaciji domačega pihalnega orkestra Kras, ki bo potekala od četrtka, 25. junija, do sobote, 27. junija v večernih urah. Eden izmed večerov bo namenjen tradicionalnemu poletnemu koncertu domače godbe, ki ga občinstvo vsako leto nestrpno pričakuje. Pri organizaciji dogodka in oblikovanju programa sodeluje Kulturni dom Gorica, ki godbi nudi pomoč že več let. Niz se bo zaključil v soboto, 27. junija, s koncertom Blek Pantersov na Gradini. Pokrovitelji projekta so Občina Doberdob, ZSKD in SKGZ.

Člani godbe so pred kratkim po predpisih reforme tretjega sektorja odobrili spremembo statuta. Posledično je bilo društvo vključeno v register RUNTS, kar omogoča nekaj olajšav pri organizaciji tovrstnih dogodkov. Kljub temu pa imajo odborniki v teh dneh veliko dela s pripravo potrebne dokumentacije. Po novoletni tragediji v Crans Montani so se namreč zaostrili birokratski postopki, povezani z varnostjo, zlasti protipožarno.

Po uspešnem prvomajskem nastopu v Števerjanu, kjer je pihalni orkester nastopil z Barskim oktetom iz Barda, se bo ob priložnosti poletnega koncerta sodelovanje ponovilo. Kot vsako leto so si godbeniki izbrali vezno nit, ki bo zaznamovala glasbeni program. Aranžmaje skladb za godbo in pevce pripravljata dirigent Patrick Quaggiato in glasbenik Igor Peric. Za režijo bo poskrbela Luisa Gergolet. Godbeniki se bodo že v začetku junija udeležili dvodnevnih vaj v Žabnicah. V sredo 3. junija, ob 19. uri pa bo v dvorani društva Jezero zaključni koncert učencev godbeniške šole.